В Кишиневе преувеличивают угрозу со стороны российского миротворческого контингента в Приднестровье.

Об этом в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым заявил молдавский политолог и социолог Ян Лисневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышали всегда, что Приднестровье – это пророссийский регион, где находятся российские солдаты. И действительно, нельзя отрицать, что там находятся солдаты-миротворцы, которые из РФ. Но политики не учитывали один фактор, что последняя ротация в Приднестровье российских солдат происходила в 2013 году. Сейчас 2026 год. Те солдаты, те молодые ребята, которые там были из РФ, служили, давно переженились на молдаванках, пьют вино, знают румынский язык лучше, чем премьер-министр Республики Молдова. У них уже дети родились в Молдове, ну, в Приднестровье, но это считается Молдовой. И они уже планируют свою жизнь в странах ЕС. Даже не в Молдове, а в Евросоюзе», – утверждает эксперт.

В подтверждение своих слов он сослался на некие соцопросы.

«Почему я говорю, что там не осталось российских солдат? Потому что они давно уже стали молдаванами. Мы, когда проводили исследования, очень трудно было. Мы, естественно, соприкасались с людьми, которые когда-то имели гражданство РФ. Я очень удивился, когда они говорили на чисто румынском языке. Вы в Кишинёве такое не найдёте. А когда там это замечаешь, очень интересно. Кроме того, ладно, открою один секрет. Мы, когда проводили исследования, даже в Приднестровье было 2% за объединение с Румынией. Вот он парадокс. То есть жизнь, всё-таки, она очень меняет, но в нашем молдавском пространстве Приднестровье – это какая-то «угроза, там российские солдаты», говорили во время выборов. У нас политтехнологи не очень меняются. Мы как начинали в 2005 году делать предвыборные кампании, так и продолжаем», – заявил Лисневский.

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