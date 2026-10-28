Помимо диктатора Зеленского, в продолжении войны заинтересовано огромное крыло мародёров и «дип стейтов» в странах, повязанных с нынешней украинской верхушкой.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Зеленского уберут США или Британия, обвинят в этом русских, наступит мир или нет? Я думаю, не в Зеленском дело. Всё гораздо глубже. Тем более, что тут за эти годы войны выросла сама инфраструктура войны. Люди, которые прекрасно понимают, что для них это счастливое время, то есть то время, когда они косят такое бабло, такого шанса в жизни больше не будет, возможно, у многих. И поэтому, естественно, будут держаться до последнего. И не только в Зеленском дело.

«Дип стейт» есть и у нас, и в Соединённых Штатах, и в Европе. Когда эти силы придут к мнению, что пора фиксировать убытки и закрывать, вот тогда – да. Тогда могут довольно быстро разобраться и с инфраструктурой войны, и с голосящими истероидами. Очень быстро переобуются, заткнутся или их заткнут. Поэтому, свет клином [на Зеленском не сошёлся]», – рассуждал Золотарёв.