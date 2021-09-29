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29.09.2021 22:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Война, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, социальные сети, Украина
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Адвокат Навального накинулся на Гордона, защищая Порошенко

Новости УкраиныУкраинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что у него нет доказательств того, что бывший президент...

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что у него нет доказательств того, что бывший президент Петр Порошенко заключил сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году и вывел войска из Мариуполя.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил представляющий интересы Порошенко адвокат Илья Новиков, ранее защищавший блогера-уголовника Алексея Навального, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет процесс по иску экс-президента Украины Порошенко к так называемому журналисту Гордону. Он настаивает на том, что он журналист, мы настаиваем, что нет. Он человек, который ведет YouTube-канал и говорит разные вещи. Понимаете, человек, который заявляет, что он журналист, если он говорит что-то типа: “Я знаю, что Порошенко заключил преступную сделку с Путиным”.

И когда его спрашивают: “Что вы имели в виду, и какая у вас информация, источники и доказательства?” И получают ответ: “Это мое оценочное суждение”. Для меня в этом месте журналист заканчивается». У нас ровно такая ситуация возникла в последнем заседании.

Был длинный период вкатывания в этот процесс, потому что те слова про сделку с Путиным и приказ вывести войска из Мариуполя были сказаны 7 мая в эфире одного из телеканалов. А когда мы анонсировали, что будет такой процесс, все лето Гордон приходил на другие телеканалы и обещал, что он уничтожит Порошенко какими-то бетонными доказательствами докажу, что он негодяй.

И вот мы с ним встречаемся с его адвокатом и читаем, что это все оценочные суждения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. На данном этапе мы своей цели достигли: Гордон признал, что никаких доказательств у него не было. Шарик сдулся и лопнул. Он анонсировал еще какое-то продолжение», – сказал Новиков.

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