Адвокат Навального накинулся на Гордона, защищая Порошенко

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что у него нет доказательств того, что бывший президент Петр Порошенко заключил сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году и вывел войска из Мариуполя.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил представляющий интересы Порошенко адвокат Илья Новиков, ранее защищавший блогера-уголовника Алексея Навального, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас идет процесс по иску экс-президента Украины Порошенко к так называемому журналисту Гордону. Он настаивает на том, что он журналист, мы настаиваем, что нет. Он человек, который ведет YouTube-канал и говорит разные вещи. Понимаете, человек, который заявляет, что он журналист, если он говорит что-то типа: “Я знаю, что Порошенко заключил преступную сделку с Путиным”.

И когда его спрашивают: “Что вы имели в виду, и какая у вас информация, источники и доказательства?” И получают ответ: “Это мое оценочное суждение”. Для меня в этом месте журналист заканчивается». У нас ровно такая ситуация возникла в последнем заседании.

Был длинный период вкатывания в этот процесс, потому что те слова про сделку с Путиным и приказ вывести войска из Мариуполя были сказаны 7 мая в эфире одного из телеканалов. А когда мы анонсировали, что будет такой процесс, все лето Гордон приходил на другие телеканалы и обещал, что он уничтожит Порошенко какими-то бетонными доказательствами докажу, что он негодяй.

И вот мы с ним встречаемся с его адвокатом и читаем, что это все оценочные суждения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. На данном этапе мы своей цели достигли: Гордон признал, что никаких доказательств у него не было. Шарик сдулся и лопнул. Он анонсировал еще какое-то продолжение», – сказал Новиков.