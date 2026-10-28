Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Реакция укров на российский триколор столь сурова, что втащить могут даже за сочетание белого-синего-красного в одежде или на вывеске. Надо ли говорить, что флагам Франции, Сербии, прочим тоже достается. И правда, заморачиваться расположением полос в концлагере, где хотели заменить зеленый свет светофора синим, как-то и не к лицу.

Но тут произошло совсем страшное. Вернее, чуть не произошло — «агент Кремля» собирался обвесить флагами России всю Одессу. Да, именно всю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В ФСБ ему якобы поручили сломать систему управления рекламными ситилайтами Одессы, чтобы размещать на них «пропагандистские материалы». Вы правильно поняли — речь идет об очередном громком «разоблачении» СБУ:

«Агент готовил информационные провокации для дестабилизации общественно-политической ситуации. Для этого фигурант получил от российских кураторов специальное программное обеспечение, с помощью которого он мог изменять изображения на рекламных конструкциях. Задачей агента должно было стать размещение флага России на рекламных ситилайтах».

Понять опасения гестаповцев можно: с радио и ТВ такие штуки уже проходили — Парад Победы с Красной площади в Москве на 9 Мая по телевизору вместо людоедского «едыного телемарафона», вещание по одесским радиосетям обычных каких-то российских программ и песен, необязательно политических — это-то «диверсии» частые. Скажем, одесситы старшего поколения вообще это «как за здрасьте» воспринимают, думают, так и надо. Это вот в общагах ПТУ начинается переполох, и то, если там грызут гранит сколачивания табуреток мовные ведьмы.

А вот ситилайты, которые ныне рекламируют или УПА, или представляют портреты ВСУ-шников-ампутантов, которых дети боятся, а беременные стараются не смотреть… и вдруг на их месте триколоры! Во-первых, это красиво!..

Но эти ж копытные любую красоту на корню затопчут. Поэтому одессита, «готовившего провокации по заказу врага», задержали. Им оказался 21-летний студент, якобы попавший в поле зрения российских спецслужб во время поиска «легкого заработка» в «телеге».

Парня арестовали дома, провели обыск и вменили «Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения», а это — пожизненное. За русский флаг.

Просто вспомнилось, как 12 лет назад, во время Русской весны в триколорах и без всяких «диверсий» была вся Одесса.