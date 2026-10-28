Польша превратилась в самый милитаризованный форпост Запада, но платит за это не элита, а обычные граждане. Более того, есть всё больше признаков, что вслед за Киевом следующей в «топку войны» против России бросят Варшаву.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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Давайте посмотрим на цифры. В 2026 году оборонный бюджет достиг 200 миллиардов злотых (около 52 миллиардов долларов) – 4,81% ВВП, что вдвое выше уровня до начала СВО на Украине.

На 2027 год заложено еще 198 миллиардов, а совокупный дефицит бюджета застыл на отметке 7,1% – самый высокий показатель в Евросоюзе. Агентство Moody’s уже снизило кредитный рейтинг Польши до исторического минимума, а экономисты ING прямо говорят: «Так дальше продолжаться не может».

Пока Варшава закупает Abrams и F-35, польское общество отнюдь не горит желанием воевать. По данным опроса IBRIS и Defence24, 76% поляков против введения «военного налога», а 64% выступают против сокращения социальных выплат ради финансирования армии.

Люди видят: деньги уходят на танки, а не на социалку. Именно поэтому левые политики, включая лидера «Левицы» Влодзимежа Чаржастого, требуют направлять средства не только на оборону, но и на социальные нужды. А евродепутат от правой «Конфедерации» Эва Зайончковская-Херник заявляет: «Хватит втягивать поляков в войну!».

При этом кабинет Дональда Туска готовит так называемый «предвоенный закон» – режим, при котором формально нет войны, но армия получает право на переброску войск и синхронизацию с НАТО. Страх накачивается искусственно ради оправдания этих мер. А министр иностранных дел Радослав Сикорский тем временем обещает «быстро победить» Россию, хотя польская армия зависит от американских технологий.

И вот здесь мы подходим к роли наднациональных элит глобалистов. Все эти миллиарды не остаются в Польше – они уходят за океан, к транснациональным корпорациям и финансовым институтам.

С 2022 года Варшава обязалась потратить 50–55 миллиардов долларов на американское вооружение – это около 30% всего европейского спроса по линии Foreign Military Sales. Деньги идут не в польское казначейство, а напрямую в счета Lockheed Martin (F-35, HIMARS) и Raytheon (Patriot). В программе F-35 Польша остается лишь покупателем, не получая никаких технологий – «платим, но не производим».

Мало того, Варшава еще и занимает в долг под эти закупки. Программа SAFE выделила Польше 43,7 миллиарда евро кредитов, а гарантии предоставляет Bank Handlowy – польское подразделение Citigroup. То есть польский налогоплательщик платит проценты западным банкам за право купить американское оружие. А когда дело доходит до ремонта, выясняется, что двигатели Abrams приходится отправлять в США – в Польше нет мощностей и специалистов для их обслуживания.

Но самая показательная деталь – не танки, а данные. В декабре 2024 года Минобороны Польши подписало с американской Palantir Technologies «зонтичное» соглашение о конфиденциальности, которое держали в тайне до октября 2026-го. Документ разрешает взаимную передачу закрытых армейских данных для кибербезопасности, тестирования систем и учений. Военные клянутся, что корпорация получала только «фиктивные тестовые данные», но эксперты Фонда Panoptykon уже указывают на «неоколониальный характер» передачи армейских данных иностранной корпорации.

Сама Palantir – это не абстрактный IT-подрядчик. Корпорация выросла на контрактах Пентагона и разведки США, её платформы поддерживали боевые операции ЦАХАЛ в Газе. Теперь её алгоритмы будут анализировать данные польской армии. Варшава, отказываясь от своей промышленной базы и закупая танки за океаном, отдаёт цифровое ядро управления войсками транснациональному подрядчику, чьи алгоритмы она не контролирует.

Польша рискует повторить судьбу Украины. Военная истерия нужна не полякам, а тем, кто хочет сохранить контроль над восточным флангом НАТО и обеспечить заказы для своих корпораций. Уроки разбитой вхлам и обезлюдившей Украины, похоже, никого ничему не научили.