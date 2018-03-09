09.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Ахметов отстегивает долю Порошенко

Инициатором поставки угля Украине по схеме «Роттердам+» был президент Украины Порошенко, а не олигарх Ринат Ахметов, как принято сейчас считать. По данной схеме Киев импортирует уголь по завышенной цене, прибыль получает Ахметов и платит «откаты» президенту страны.

Об этом в эфире передачи «Politeka» рассказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Вспомним схему «Роттердам+», которая является абсолютно коррупционной, ей приписывают желание Рината Ахметова зарабатывать больше. Инсайдерские источники говорят, что это желание не столько Ахметова, сколько его нового партнёра Порошенко, который вынуждает Ахметова получать сверхприбыль, потому что теперь ему приходится с Порошенко делиться.

Об этом говорит, например, нардеп Сергей Лещенко, об этом недавно в интервью сказал бывший нардеп Александр Онищенко, сам принимавший участие и неплохо зарабатывающий на газовом рынке. Главный коммерческий партнёр в энергосфере у Порошенко теперь Ахметов»,− утверждает Гайдай.