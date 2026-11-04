Тихановская об отношениях с мужем: Не знаю, чем заменить слово «срач»

Елена Острякова.  
04.11.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 563
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская не поддерживает «унижающий достоинство стиль общения» своего мужа, которого она  теперь называет по имени отчеству – Сергей Леонидович.

Об этом она заявила СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская не поддерживает «унижающий достоинство стиль общения» своего мужа, которого...

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«Я не приверженец публичных споров, потому что это на руку только режиму. Я слышу его предложения… Режим радостно это подхватывает: посмотрите, у них там не все хорошо. Чем заменить слово «срач», не знаю. Оно широко используется», – сказала Тихановская.

Ранее Сергей Тихановский обвинил свою жену в фальсификации и мошенничестве на выборах 2020 года, а также в установлении «диктатуры» внутри белорусской политической эмиграции.

Он собрал доказательства того, что из тюрьмы его освобождала не жена, а США.

«Оказывается, я просто таскала папку с его портретом все эти шесть лет. Я совершила подлог в 2020 году. Я не с такими чувствами боролась за него все эти шесть лет. Конечно, меня это обижает», – пожаловалась «президентка».

На интервью она вновь пришла без обручального кольца, зато с пластиковым браслетом цветов белорусских националистов.

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English version :: Читать на английском Тихановская об отношениях с мужем: Не знаю, чем заменить слово «срач»

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