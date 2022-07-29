Алкснис: Пора менять тактику. Запад и Украина сдаваться не собираются

России нужно менять тактику проведения спецоперации на Украине, иначе осенью она получит неприятные удары от ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, военный авиаинженер Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, ждать, что с наступлением холодов Украина и Запад сдадутся не стоит – они будут давить на Россию до последнего украинца.

«Я убежден, что до осени ничего кардинально на фронтах мы не сможем сделать. Украина – да, может нас очень серьезно напрячь в августе-сентябре…

Я вижу, что кардинально в нашем управлении и в командовании нашей спецоперацией ничего не изменится, все будет идти вот так, что наши верхи будут жить в надежде, что сейчас поближе будет осень, будет холодно, что Украина в очередной раз развалится, что она не сможет сопротивляться, сама сдастся.

Это мы уже проходили в 14-15 году, что Германия и прочие без газа замерзнут, все сдадутся, приползут в Кремль и скажут: «Простите нас, Владимир Владимирович, мы были неправы, что вы хотите – мы все выполним».

Но этого не будет. Они нас будут добивать до последнего, потому что я думаю, у них сейчас появился реальный шанс навсегда закрыть русский вопрос. И они его будут доводить до конца – да, с использованием Украины, с использованием ее армии, ее живой силы.

И они действительно будут сражаться до последнего украинца, чтобы нанести как можно больший урон России, чтобы она никогда не поднялась с колен, в конечном итоге даже создать условия для ее раздела», – заявил Алкснис.