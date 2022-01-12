Алма-Ата или Алматы? Лингвист объясняет, как правильно на русском

12.01.2022  10:39 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия


В русском языке географические названия иностранных населенных пунктов должны регулироваться зафиксированными нормами и правилами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявила лингвист, член Орфографической комиссии Российской академии наук Мария Ровинская.

В русском языке географические названия иностранных населенных пунктов должны регулироваться зафиксированными нормами и правилами....

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Издание обратило внимание, что в российских СМИ по-разному пишут названия казахстанских городов, и поинтересовалось, как правильно.

«В русском языке названия топонимов, в том числе иностранных, регулируются источниками и правилами русского языка. Существуют словари, другие источники, которые нам говорят, как надо правильно транслитерировать и писать названия географических объектов», – говорит Ровинская.

«Пока в русском языке зафиксировано единственное правильное написание казахстанского города Алма-Ата — именно так, через дефис. Талды-Курган то же самое, через дефис, обе части с прописной буквы. Город Чимкент так называется по-русски, а Шымкент — казахское название города. Такое название по правилам русского языка невозможно, как мы знаем, «жи-ши пиши через «и», – добавляет лингвист.

Она подчеркивает, что не следует «расшатывать принятую в русском языке норму» и убеждена, что вариативность в названиях «возникает только вне литературной нормы».

Также эксперт не считает, что этом вопросе следует безоговорочно опираться на практику консульских отделов РФ.

«Консульские отделы ведь не устанавливают правила русского языка. Вот мы из практики знаем, как по-разному звучит название нашей столицы Москвы на разных языках. И мы не обязываем носителей этих языков называть город, как привычно нам. Это нормальная практика, когда топоним изменяется в языке в соответствии с законами этого языка», – резюмировала Ровинская.

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