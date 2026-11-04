Путин вручил высокую награду лидеру блокадного Приднестровья
Президент РФ Владимир Путин наградил президента ПМР Вадима Красносельского Орденом Почета.
Об этом сообщают российские и приднестровские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на сложные условия и попытки внешнего давления, республика под его руководством последовательно развивается. Ее жители разных национальностей защищают свои интересы, защищают историческую правду, берегут русский язык», – сказал Путин.
«Мы часть великой Родины. И не по нашей вине оказались вдалеке, но, тем не менее, у нас произошла полная гармонизация законодательства с Россией.
Отдельная благодарность, Владимир Владимирович, Вам от всего приднестровского народа за мир на нашей земле. Если спросить у любого гражданина Приднестровья: «Что для вас Русский мир?», он скажет совершенно просто: «Русский мир – это жизнь», – сказал в ответном слове Красносельский.
Красносельский третий президент Приднестровья и первый, удостоенный российской награды. В декабре 2026 истекает его второй мандат. Вероятным преемником станет Виталий Нягу — глава исполнительной власти региона, который ранее объявил о выдвижении своей кандидатуры на этот пост.
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