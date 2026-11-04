Президент РФ Владимир Путин наградил президента ПМР Вадима Красносельского Орденом Почета.

Об этом сообщают российские и приднестровские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на сложные условия и попытки внешнего давления, республика под его руководством последовательно развивается. Ее жители разных национальностей защищают свои интересы, защищают историческую правду, берегут русский язык», – сказал Путин.

«Мы часть великой Родины. И не по нашей вине оказались вдалеке, но, тем не менее, у нас произошла полная гармонизация законодательства с Россией.

Отдельная благодарность, Владимир Владимирович, Вам от всего приднестровского народа за мир на нашей земле. Если спросить у любого гражданина Приднестровья: «Что для вас Русский мир?», он скажет совершенно просто: «Русский мир – это жизнь», – сказал в ответном слове Красносельский.