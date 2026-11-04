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В ночь со вторника на среду самолёт авиакомпании Air Serbia, выполнявший регулярный рейс Москва-Белград, развернули над Вильнюсом и отправили обратно в столицу Сербии. Поводом стали якобы нарушения при прохождении контроля безопасности одним из почти 150 пассажиров – бывшим министром обороны и экс-главой спецслужбы Сербии Александром Вулиным, ныне членом наблюдательного совета компании «Сербиягаз».

Вместе с Вулиным на борту находились председатель «Сербиягаза» Душан Баятович и министр без портфеля Ненад Попович, который отвечает за международное экономическое сотрудничество. Все трое летели в Москву на переговоры о продолжении контракта на поставки газа в Сербию, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Самолёт Air Serbia вылетел из белградского аэропорта имени Николы Теслы практически по графику, около полуночи 3 ноября. Но после нескольких часов полёта, над Вильнюсом, перед самым входом в воздушное пространство России, по команде из Белграда он развернулся и полетел обратно. Пассажирам сообщили, что это произошло «по причинам, связанным с безопасностью».

В это время СМИ, выступающие против экс-президента Сербии Александра Вучича, сообщили, что на борту самолёта находятся Баятович, Попович и Вулин, которые бегут в Москву. При этом Вулин якобы не прошёл контроль безопасности в аэропорту, и многие СМИ писали, что он вывозит огромные ценности. Журналисты нагнетали истерию – мол, всех троих как сторонников Вучича и пророссийских политиков нужно арестовать.

Позже стало известно, что инициатором инцидента стал глава службы безопасности аэропорта Милан Куч, бывший офицер спецподразделения Минобороны «Кобра». Именно он якобы после просмотра камер наблюдения обнаружил нарушение при проходе досмотра Вулиным. Однако после посадки никаких претензий к экс-министру обороны не было. Он спокойно прошёл повторный досмотр, и после задержки в несколько часов ранним утром 4 ноября вместе с другими пассажирами таки вылетел в Москву.

В прямом включении из белградского аэропорта Вулин заявил, что всё происходящее – политическая расправа.

«Мне искренне жаль, и я чувствую неловкость: столько людей вернулись, а их планы нарушаются из-за попытки свести со мной политические счёты», – сказал он.

«Что за Колумбия?» – возмутился Вулин, комментируя заявления о том, что представители прежней власти готовятся бежать из Сербии с крупными суммами денег.

После прибытия рейса в московский аэропорт «Шереметьево» Душан Баятович в комментарии сербскому изданию «Блиц» заявил:

«В самолёте были я, Вулин, Попович, мы в целости и сохранности, приземлились со второй попытки».

Он добавил, что переговоры в Москве будут касаться не только поставок газа, но и оплаты за него, которые приостановлены после закрытия сербского «Алта банка». Комментируя произошедшее, Александр Вучич, которого сейчас представляют как лидера сербской оппозиции, заявил, что решение о возвращении самолета было принято человеком, который хотел продемонстрировать лояльность грядущей власти.

Вучич считает произошедшее проявлением политического преследования, которое, по его словам, является частью деятельности «Студенческого списка», победившего на парламентских выборах 25 октября.

«Сегодня они пользуются той Air Serbia, которую я создавал вместе со своими соратниками… Не разрушайте её, потому что вы ничего не знаете. Мы обеспечили авиасообщение с Нью-Йорком, Пекином и многими другими направлениями. Постарайтесь не растерять все сразу, потому что мы знаем, что вы не способны этим управлять. Не трогайте то, что прекрасно работало», – отметил экс-президент.

Стоит отметить, что как раз 4 ноября в СМИ, поддерживающих «Студенческий список», было обнародовано открытое письмо бывших миноритарных акционеров югославской авиакомпании JAT, после приватизации которой и была создана Air Serbia.

Они заявили, что приватизация компании в 2013 году была проведена с нарушениями, и обвинили в этом Александра Вучича, который тогда был первым вице-премьер-министром Сербии.