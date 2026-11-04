«Побег из Украины стоит 10 тысяч евро» – депутат-галичанин

Вадим Москаленко.  
04.11.2026 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские погранцы выпускают богатеньких уклонистов за 10 тысяч евро, в то время как вся тяжесть войны несут малоимущие работяги.

Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил боевик нацбатальона запрещенной в РФ «Свобода», депутат Ивано-Франковского областного совета Михаил Иваночко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские погранцы выпускают богатеньких уклонистов за 10 тысяч евро, в то время как вся...

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«Наша пограничная служба за определённый кэш выпускает людей за границу, и у нас нет пополнения боевых порядков. Сегодня это стоит 10 тысяч евро, и ты без проблем выезжаешь за границу. А эти деньги оседают в карманах пограничников и других людей», – сказал Иваночко.

«Сейчас если мы разрушим аграрный бизнес, будем вырывать оттуда людей, кто будет пополнять нашу продукцию в магазинах? И так же мы сейчас разрушаем энергетическую инфрауструктуру. Так кто будет делать нам свет и качать газ?

А людей забирать придётся, потому что может настать момент, когда у нас некому будет стоять на позициях – и защищать нашу страну.

А в то же время в спортзалах ходят качки, хватстаются свим бронированием. Нужно их проверить – и менять критерии бронирования. Потому что сейчас повырываем людей из нормальных предприятий, а эти каччки и дальше будут ходить, и смеяться с нас», – добавил рагуль.

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