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Украинские погранцы выпускают богатеньких уклонистов за 10 тысяч евро, в то время как вся тяжесть войны несут малоимущие работяги.

Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил боевик нацбатальона запрещенной в РФ «Свобода», депутат Ивано-Франковского областного совета Михаил Иваночко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша пограничная служба за определённый кэш выпускает людей за границу, и у нас нет пополнения боевых порядков. Сегодня это стоит 10 тысяч евро, и ты без проблем выезжаешь за границу. А эти деньги оседают в карманах пограничников и других людей», – сказал Иваночко.