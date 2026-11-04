«Как посмели!» – Тихановская бросилась защищать Евросоюз от письменного призыва белорусских политзаключенных
Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская крайне недовольна тем, что бывшие белорусские политзаключенные обратились с открытым письмом к руководству ЕС.
Об этом она заявила СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня вызвал вопрос адресат этого письма. Оно было направлено европейским партнерам, как будто бы они ответственные за то, что происходит в Беларуси.
Правильный адресат этого письма – это Лукашенко. Он сажает людей. Такие письма надо писать и в ту сторону тоже», – вещала она.
Напомним, 73 бывших белорусских политзаключенных, среди которых есть муж самой президентки, предложили ЕС брать пример с США и выменивать освобождение людей на отмену санкций.
В частности, последний раз президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал в 10 раз меньше участников Беломайдана, потому что представитель США Джон Коул не смог уговорить Литву и Латвию открыть свои порты для вывоза белорусского калия, с которого были сняты американские санкции.
Тихановская поддерживает такую избирательность, потому что иначе Европа бы «сдалась и отделила бы белорусскую проблему от Украины».
«Месседжи в письме правильные. Мы все хотим одного, но каким образом этим письмом можно воспользоваться, в этом проблема. Режим может сказать: общайтесь с нами…
Для меня там нет фактора войны как такового и нет белорусов как субъекта. То есть призыв к диалогу между Европой и режимом Лукашенко. А где люди?», – высказалась «президентка».
Под «людьми», как выяснилось, она имеет в виду беглых змагаров, которые и в Европе якобы попадают под репрессии белорусского КГБ.
«Я так думаю, что большинство белорусов не хотели бы вернуться в то состояние, когда политзаключенных освободят, но репрессии будут продолжаться, люди не смогут вернуться домой, будут так же подвергаться гонениям со стороны КГБ, попадать в базы Интерпола. То есть проблема более глобальная», – выгораживала своих европейских благодетелей Тихановская, которая по некоторым данным, является валютной миллионершей.
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