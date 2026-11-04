«Как посмели!» – Тихановская бросилась защищать Евросоюз от письменного призыва белорусских политзаключенных

Елена Острякова.  
04.11.2026 21:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 817
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская крайне недовольна тем, что бывшие  белорусские политзаключенные обратились с открытым письмом к руководству ЕС.

Об этом она заявила СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская крайне недовольна тем, что бывшие  белорусские политзаключенные обратились с...

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«У меня вызвал вопрос адресат этого письма. Оно было направлено европейским партнерам, как будто бы они ответственные за то, что происходит в Беларуси.

Правильный адресат этого письма – это Лукашенко. Он сажает людей. Такие письма надо писать и в ту сторону тоже», – вещала она.

Напомним, 73 бывших белорусских политзаключенных, среди которых есть муж самой президентки, предложили ЕС брать пример с США и выменивать освобождение людей на отмену санкций.

В частности, последний раз президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал в 10 раз меньше участников Беломайдана, потому что представитель США Джон Коул не смог уговорить Литву и Латвию открыть свои порты для вывоза белорусского калия, с которого были сняты американские санкции.

Тихановская поддерживает такую избирательность, потому что иначе Европа бы «сдалась и отделила бы белорусскую проблему от Украины».

«Месседжи в письме правильные. Мы все хотим одного, но каким образом этим письмом можно воспользоваться, в этом проблема. Режим может сказать: общайтесь с нами…

Для меня там нет фактора войны как такового и нет белорусов как субъекта. То есть призыв к диалогу между Европой и режимом Лукашенко. А где люди?», – высказалась «президентка».

Под «людьми», как выяснилось, она имеет в виду беглых змагаров, которые и в Европе якобы попадают под репрессии белорусского КГБ.

«Я так думаю, что большинство белорусов не хотели бы вернуться в то состояние, когда политзаключенных освободят, но репрессии будут продолжаться, люди не смогут вернуться домой, будут так же подвергаться гонениям со стороны КГБ, попадать в базы Интерпола. То есть проблема более глобальная», – выгораживала своих европейских благодетелей Тихановская, которая по некоторым данным, является валютной миллионершей.

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English version :: Читать на английском «Как посмели!» – Тихановская бросилась защищать Евросоюз от письменного призыва белорусских политзаключенных

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