Американский аналитик: «Китайцы и русские ошибаются, считая, что Запад не полные идиоты»

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 14:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Россия


В России и Китае считают, что западные политики способны рационально мыслить, но это не соответствует действительности.

Об этом в беседе с экс-офицером армии США Станиславом Крапивником заявил Кэмерон Макгрегор, политический и экономический аналитик, бывший американский военный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России и Китае считают, что западные политики способны рационально мыслить, но это не...

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Крапивник спросил, почему его собеседник считает европейских политиков глупцами.

«Я действительно так думаю. Людям очень трудно это принять. Но как там говорится, не путайте некомпетентность с заговором», – сказал Макрегор.

Он поделился своим общением с французами.

«Они говорили: «Смотрите, правительство неэффективно. Здесь ничего не работает. Система здравоохранения здесь не работает». Это одна из причин, почему вы видите протесты. Всё ужасно. И я вижу это по всей Европе. Думаю, то же самое верно и для Великобритании. Признаюсь, я давно не был в Великобритании. Мне говорили, что туда не стоит ехать, что там всё так плохо. И к этому добавляется цензура, которая маргинализировала всех, кто там говорит что-то разумное», – описывает ситуацию эксперт.

Он добавил, что лидер британской партии Restore UK, депутат парламента Руперт Лоу откровенно говорит, что «государство — враг британского народа».

«Категорически поддерживаю идею, что европейские бюрократы — полные идиоты. Однако я не думаю, что русские, китайцы, даже Иран – они еще не поняли этого, что меня поражает. Но полагаю, мы находимся именно там… На Западе мы считаем, что Глобальный Юг, русские, китайцы — иррациональны. А Глобальный Юг, китайцы, русские считают нас рациональными. И обе стороны ошибаются. Запад определенно нерационален», – резюмировал Макрегор.

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English version :: Читать на английском Американский аналитик: «Китайцы и русские ошибаются, считая, что Запад не полные идиоты»

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