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В России и Китае считают, что западные политики способны рационально мыслить, но это не соответствует действительности.

Об этом в беседе с экс-офицером армии США Станиславом Крапивником заявил Кэмерон Макгрегор, политический и экономический аналитик, бывший американский военный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крапивник спросил, почему его собеседник считает европейских политиков глупцами.

«Я действительно так думаю. Людям очень трудно это принять. Но как там говорится, не путайте некомпетентность с заговором», – сказал Макрегор.

Он поделился своим общением с французами.

«Они говорили: «Смотрите, правительство неэффективно. Здесь ничего не работает. Система здравоохранения здесь не работает». Это одна из причин, почему вы видите протесты. Всё ужасно. И я вижу это по всей Европе. Думаю, то же самое верно и для Великобритании. Признаюсь, я давно не был в Великобритании. Мне говорили, что туда не стоит ехать, что там всё так плохо. И к этому добавляется цензура, которая маргинализировала всех, кто там говорит что-то разумное», – описывает ситуацию эксперт.

Он добавил, что лидер британской партии Restore UK, депутат парламента Руперт Лоу откровенно говорит, что «государство — враг британского народа».