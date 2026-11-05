Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-представитель президента США по Украине Курт Волкер призвал Киев игнорировать пожелания Белого дома по поводу ведения боевых действий, но внешне демонстрировать американскому президенту благожелательность.

«Я бы не вступал в конфликт с Трампом, не провоцировал бы его и не спорил с ним. Я бы просто вел себя приветливо и вежливо, благодарил бы его и делал то, что необходимо», – сказал Волкер в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Американец призвал бандеровцев «давить на финансовые ресурсы России».

«Нужно наносить удары по целям на большие расстояния в глубине российской территории, чтобы перенести войну в Россию и значительно усложнить для нее ведение боевых действий. Это необходимо делать, не особо обращая внимания на позицию Соединенных Штатов в этом вопросе», – инструктирует русофоб.

Накануне экс-советник офиса Зеленского заявил, что Киев теперь «слушает Европу и согласовывает свои действия с британцами», поскольку они стали главными спонсорами после снижения денежных траншей из США.