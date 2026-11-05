«Срочно договариваться с русскими – иначе обозлённое население свергнет власть в Киеве», – ВСУшник

Анатолий Лапин.  
05.11.2026 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Офис Зеленского напрасно рассчитывает репрессиями погасить скандал вокруг пыточной террористов «Азова» в Киеве.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил служащий в ПВО сержант ВСУ Никита Бак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Зеленского напрасно рассчитывает репрессиями погасить скандал вокруг пыточной террористов «Азова» в Киеве. Об...

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«Если украинское общество перегреется до такой степени, что люди просто возненавидят государство, а внутри общества появится огромное количество военных, которые не хотят быть военными, это приведет к серьезным последствиям…

Представим, что в обществе условно 100% населения. Из них 10% хотят и готовы воевать, еще 30% колеблются, а 60% не хотят воевать. И если ты возьмешь этих 60% и дашь им оружие, то, вероятнее всего, противник проведет правильную когнитивную операцию и направит этих людей против тебя. Они свергнут здесь власть и поставят какого-нибудь путинского ставленника», – поделился своими опасениями ВСУшник.

По его мнению, система насильственной мобилизации ТЦК не способна обеспечить победу.

«Мы не можем вести войну с противником, который превосходит нас по мобилизационному потенциалу. Нам нужно выходить из этой войны. Если мы будем придерживаться концепции, которую придумал непонятно кто, — что мы поймаем кучу людей, посадим их в бусики и таким образом выстоим, — ничего не получится. Потому что в современной войне пехота воюет как армейский спецназ. Нужно очень много думать и соображать, чтобы вести эту войну. Нельзя сейчас просто ловить людей и сажать их в автобусы», — заявил Бак.

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