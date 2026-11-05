Офис Зеленского напрасно рассчитывает репрессиями погасить скандал вокруг пыточной террористов «Азова» в Киеве.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил служащий в ПВО сержант ВСУ Никита Бак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если украинское общество перегреется до такой степени, что люди просто возненавидят государство, а внутри общества появится огромное количество военных, которые не хотят быть военными, это приведет к серьезным последствиям…

Представим, что в обществе условно 100% населения. Из них 10% хотят и готовы воевать, еще 30% колеблются, а 60% не хотят воевать. И если ты возьмешь этих 60% и дашь им оружие, то, вероятнее всего, противник проведет правильную когнитивную операцию и направит этих людей против тебя. Они свергнут здесь власть и поставят какого-нибудь путинского ставленника», – поделился своими опасениями ВСУшник.