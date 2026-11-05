Укро-политолог разъяснил подленькую стратегию «Коалиции желающих» и её Зе-содержанки
Евроатлантисты будут таранить любые приемлемые для России договорённости по Украине.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идут учения «Коалиции желающих», которая готовится разместиться в Украине в будущем. Москва выступает категорически против.
Обсуждают сейчас два варианта размещения: или представителей, то есть «мониторинговая миссия», или, всё-таки, военная миссия с военными базами после завершения войны.
«Коалиция желающих» сейчас остаётся той отмычкой или ломом, которым Европа пытается вскрыть переговорную дверь, не допустить новых сделок между Трампом и Путиным, сделок по Украине, сделок по европейской архитектуре безопасности», – сказал Бортник.
Однако он сделал важное уточнение:
«Правда, стоит помнить, что эта «Коалиция желающих» не желает сейчас помогать Украине, она готова только собирать плоды мирного процесса уже после завершения войны.
Сейчас отправить свои войска в Украину эта коалиция не готова. Но попытка Европы перетянуть на себя внимание, выступить – активно поддерживается Украиной. Президент Украины очень активно выступает «за».
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