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После победы демократов на довыборах в конгресс, где они получили большинство в обеих палатах, США усилят поддержку киевского режима.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, каких изменений теперь следует ожидать во внешней политике США, в частности по вопросам Ирана и Украины.

«Я ожидаю усилий, чтобы разработать компромисс, в соответствии с которым Соединенные Штаты прекратят помощь Израилю и выведут войска с Ближнего Востока, но начнут возобновлять помощь непосредственно Зеленскому. Это будет компромиссом. Трампу придется зажать нос и сделать это. Я говорю «зажать нос», потому что он призвал к отставке Зеленского. Я не думаю, что Кремль верит чему-либо, что говорит Трамп», – считает Наполитано.

По его мнению, ничего существенно не может измениться в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, пока Трамп не покинет свой пост, и не будет нормальной дипломатии вместо того, чтобы «посылать двух мошенников» [Уиткоффа и Кушнера].

«Возобновите русофобию, безумие финансирования Украины, но убирайтесь к черту с Ближнего Востока», – анонсирует грядущие изменения Наполитано.

В свою очередь Дизен заметил, что это не выбор между войной и миром, а напоминает прошлое, когда в Вашингтоне не знали, на какой войне сосредоточиться, – Ираке или Афганистане.