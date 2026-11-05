Результат упрямства Зеленского: Киев будет без света по несколько суток
Степень разрушения украинской энергетики от российских ударов уже такова, что при снижении температуры хотя бы до минус 5 градусов, отключения света будут длиться несколько суток.
Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Реальным прогнозом будет то, что у нас света не будет не по часам, а по суткам. Как только пройдут более-менее реальные морозы, хотя бы до минус пяти, потребление настолько серьезно вырастет, что свет будут давать на полчаса в сутки, а, возможно, некоторые регионы вообще останутся без света на несколько суток», — предупредил Попенко.
Он пояснил:
«За последние несколько дней была выбита почти вся тепловая генерация. Речь идет о подстанциях ДТЭК, тепловых электростанциях ДТЭК. Удар был нанесен по Змиевской ТЭС.
Параллельно с этим были удары по подстанциям. Пришлось срочно снизить генерацию на атомных станциях, что напрямую повлияло на наличие электричества в городах. Скажем честно, Киев, как и большинство других городов, пострадал», — заявил Попенко.
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