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Степень разрушения украинской энергетики от российских ударов уже такова, что при снижении температуры хотя бы до минус 5 градусов, отключения света будут длиться несколько суток.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальным прогнозом будет то, что у нас света не будет не по часам, а по суткам. Как только пройдут более-менее реальные морозы, хотя бы до минус пяти, потребление настолько серьезно вырастет, что свет будут давать на полчаса в сутки, а, возможно, некоторые регионы вообще останутся без света на несколько суток», — предупредил Попенко.

Он пояснил: