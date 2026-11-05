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Молдова намерена запретить президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому выезжать из страны в течение пяти лет. Так официальный Кишинев отреагировал на то, что президент РФ Владимир Путин наградил главу ПМР Орденом Почета в Кремле за развитие республики и защиту русского языка.

Об этом объявило сегодня молдавское бюро «по реинтеграции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вызов со стороны России, направленный на то, чтобы помешать европейской интеграции Республики Молдова. Намерения России по дестабилизации Республики Молдова носят постоянный характер. Отъезд Красносельского в Россию произошел в контексте переговоров, организованных ОБСЕ, касающихся поставок природного газа в приднестровский регион в зимний период», – заявил пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чорич.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал награждение Красносельского провокацией.

«Левобережье Днестра — часть Республики Молдова. Что касается этого жеста диктатора Путина в отношении данного индивила, то очевидно, что это провокация на фоне наших все более решительных и результативных действий по европейской интеграции», – сказал Гросу.

После начала СВО единственной возможностью куда-то выезжать для всех приднестровцев стала Молдова. На этот случай они обзавелись молдавскими паспортами. Кроме того, у них имеются российские, украинские и румынские паспорта. Иногда все вместе.