Молдова взяла Красносельского в заложники – мстит за орден от Путина

Елена Острякова.  
05.11.2026 16:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


Молдова намерена запретить президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому выезжать из страны в течение пяти лет. Так официальный Кишинев отреагировал на то, что президент РФ Владимир Путин наградил главу ПМР Орденом Почета в Кремле за развитие республики и защиту русского языка.

Об этом объявило сегодня молдавское бюро «по реинтеграции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова намерена запретить президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому выезжать из страны в течение пяти лет....

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«Это вызов со стороны России, направленный на то, чтобы помешать европейской интеграции Республики Молдова. Намерения России по дестабилизации Республики Молдова носят постоянный характер. Отъезд Красносельского в Россию произошел в контексте переговоров, организованных ОБСЕ, касающихся поставок природного газа в приднестровский регион в зимний период», – заявил пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чорич.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал награждение Красносельского провокацией.

«Левобережье Днестра — часть Республики Молдова. Что касается этого жеста диктатора Путина в отношении данного индивила, то очевидно, что это провокация на фоне наших все более решительных и результативных действий по европейской интеграции», – сказал Гросу.

После начала СВО единственной возможностью куда-то выезжать для всех приднестровцев стала Молдова. На этот случай они обзавелись молдавскими паспортами. Кроме того, у них имеются российские, украинские и румынские паспорта. Иногда все вместе.

«Если у Красносельского есть гражданство Молдовы, то Конституция разрешает ему въезжать и выезжать из Молдовы. Если у Красносельского нет молдавского паспорта, а есть, к примеру, украинский или российский, то не проще ли его просто не впустить в Молдову? Но впустить гражданина или иностранца, чтобы потом не выпускать – это такая хитрая молдавская мышеловка?», – размышляет молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.

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