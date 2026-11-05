Всё как у Зеленского: Майя Санду развяжет войну и бессрочно захватит кресло президента

Софья Русу.  
05.11.2026 13:48
  (Мск) , Тирасполь
Просмотров: 612
 
Военное положение, Дзен, Интервью, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния


Разработанный подопечными Майи Санду законопроект о военном и осадном положении создает угрозу новой войны на Днестре и усиления националистической диктатуры в Молдове.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Андрей Сафонов, депутат парламента Приднестровья.

Разработанный подопечными Майи Санду законопроект о военном и осадном положении создает угрозу новой войны...

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Как уже сообщалось, представленный в Кишиневе документ расширяет условия введения военного положения: для отмены выборов, ограничения прав и мобилизации, в том числе уехавших граждан, не нужно прямое нападение – достаточно «гибридных угроз» или проблем с договорами о присутствии иностранных войск. Инициатива дает властям механизм для бессрочного продления полномочий и полного контроля над обществом под предлогом любого кризиса.

Это схема легальной отмены выборов и сохранения режима Майи Санду по примеру Зеленского?

За законопроектом Минобороны РМ о военном и осадном положении стоят евро-глобалисты. Это их почерк. Они любой ценой убирают неугодных политиков, как это было, например, с Кэлином Джорджеску в Румынии, и проталкивают своих ставленников, как Никушор Дан в той же Румынии и Майя Санду в Молдове.

А теперь власть своих ставленников нужно закрепить. Нужно дать сандунистскому режиму такие рычаги правления, которые нельзя будет вырвать.

Этот законопроект на получение таких рычагов и направлен. Чтобы при желании править долго без всяких выборов.

­Есть ли опасность, что запрет на референдумы и режим ЧП используют для решения о ликвидации государственности и объединении с Румынией без мнения граждан?

За последние годы Майя Санду и ее команда убедились, что большинство граждан РМ не хочет «слива» бывшей МССР в Румынию. Но сама эта команда заточена на унионизм. Для сандунистов это действительно вопрос ценностей.

Поэтому для воплощения своих идей они нуждаются в механизме чисто верхушечного решения о воссоздании так называемой «Великой Румынии». Рисковать поражением на референдуме или еще как-то они не желают.

В Молдове есть целые регионы вроде Гагаузии и севера страны, где об унии с Румынией и слышать не хотят. Данный законопроект открывает дорогу к приглашению румынских войск в Молдову без всяких обсуждений с народом страны.

Предлагается обязать мобилизованных граждан срочно вернуться в страну Как власти заставят уехавших людей бросить все и приехать? Это даже смешно.

Что касается граждан РМ, живущих за границей, то при решении о мобилизации вряд ли многие из них приедут в Молдову, чтобы рисковать жизнью. Это в руководстве РМ понимают. Но здесь сокрыт символ – символ разрыва с прежней мирной жизнью. Это зов боевой трубы: все на войну! Заодно потом можно будет разделить граждан на своих и врагов. Тех, кто отказался участвовать в военной авантюре.

Проект гласит, что основанием для военного положения станет пребывание иностранных военных в Молдове вопреки договору или после его аннулирования. То есть Кишинев сознательно закладывает в закон юридический триггер: денонсировал договор – тут же получил основание ввести военное положение. Чем это грозит Приднестровью?

Ключ к ситуации на Днестре – мирное Соглашение от 21 июля 1992 года. Если законопроект Минобороны РМ призван подготовить почву для нового военного конфликта, тогда в комплексе с этим логично ожидать подготовку к денонсации этого Соглашения.

С кем может сандунистский режим воевать? Как и прежде, только с ПМР и российскими военными, которые у нас дислоцируются. По сути, подготовка на медийном поле уже идет.

Так, высшие должностные лица РМ вовсю заявляют, что российских флагов в ПМР больше, чем военных РФ, что если оружейные склады в приднестровской Колбасне и взорвутся, то это будет якобы не так уж страшно.

Это тревожные сигналы, которые должны побудить Москву и Тирасполь вместе работать над укреплением обороноспособности ПМР. Потенциальные агрессоры должны убедиться в должном отпоре на случай своих провокаций.

Авось, это убедит их в том, что лучше и дальше сохранять мир.

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English version :: Читать на английском Всё как у Зеленского: Майя Санду развяжет войну и бессрочно захватит кресло президента

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