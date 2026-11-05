США не могут передать Украине необходимое для ПВО количество ракет. Однако Киев может получить полный доступ к Starshield, а также разрешение наносить удары по РФ, в том числе по пусковым установкам. Кроме того, Турция может пойти на уступки и открыть для западных военных кораблей проливы, что опасно серьезной эскалацией в Черном море.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Производство этих ракет-перехватчиков только начинается. Так что этой зимой они могут отправить в Украину ещё несколько Pac-3. Но Pac-3 не так много. И количество, которое они могут отправить, будет ограничено. Вот что, по-моему, произойдёт. Они согласятся, несмотря на возражение Илона Маска, предоставить Украине доступ к Starshield. Они попытаются атаковать пусковые установки ракет на территории России. И, я думаю, что они будут давить на Эрдогана, чтобы он согласился открыть Дарданеллы и пустить западные военные корабли в Чёрное море. Вот к чему, по-моему, всё идёт. Я всё ещё думаю, что именно это они и собираются сделать. О Чёрном море, которое открывает путь к самому опасному военному противостоянию из всех, потому что российские самолёты будут летать над военными кораблями НАТО. Над Чёрным морем будут происходить крупные воздушные столкновения. У русских подавляющее превосходство в этом регионе. И тот факт, что там есть корабли, означает, что они, возможно, будут пытаться сопровождать суда, курсирующие туда-сюда, через украинские порты. Но сопровождение торговых судов невероятно опасно, как мы видели в Ормузском проливе. Это приведёт к ужасной эскалации. И я подозреваю, что ВМС США, которым, кстати, придётся взять на себя основную нагрузку, и которые уже вовлечены в конфликт в Персидском заливе, будут в ужасе, если их попросят об этом. Тем не менее, я думаю, мы должны быть готовы к тому, что вероятность этого высока», – заявил Меркурис.

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