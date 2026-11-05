Дональд Трамп, с треском проигравший выборы, превратился в «хромую утку». Это произошло накануне возможной встречи с лидерами России и Китая. В их глазах американский президент явно не будет выглядеть человеком, способным обеспечить выполнение договоренностей – теперь Трампа будут «гонять» разными расследованиями, обвинениями и импичментом не только противники, но даже бывшие союзники.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законы политики неотменимы. Если ты так проиграл, то превращаешься в «хромую утку». И, самое главное: тебя начинают сдавать не только твои противники, которые будут гнать тебя по полю с разного рода импичментами, абсолютно несправедливыми, но к этой своре будут присоединяться и те, кто будет сбегать с твоего корабля… Очень трудно не обращать внимания на Конгресс, если там идет расследование по вопросу твоего импичмента и все, что ты должен делать каждый день, — следить за главными новостями о своем импичменте и о том, что и как ты сказал… Я уверена, что Трампа будут гнать по полю – ему припомнят всё, что было и чего не было. Истории будут возникать буквально каждую секунду. Трамп не будет успевать уворачиваться от этих грязевых бомб. И, скорее всего, люди, которые на него очень много ставили, не будут помогать ему уворачиваться. Они будут считать, что это уже пассив», – заявила Латынина.

Она отметила, что Трамп вряд ли будет выглядеть как равноправный партнёр в глазах лидеров России и Китая.

«Это означает, что Трамп, который приедет на эту, условно говоря, вторую «Ялту», будет очень сильно хромой уткой. Потому что он встретится с двумя авторитарными лидерами, которые не зависят от такой глупости, как голосование людей, считающих, что им все должны и им всё позволено. И Путин, и Си будут смотреть на Трампа, как на человека, который связан по рукам и ногам совершенно безумными правилами игры и обществом, которое пытается убить себя».

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