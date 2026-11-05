Ход событий вокруг инцидента с пыточной террористов «Азова» вместил в одном дворе всю суть Украины с 2014 года.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё жёстко задавили, потому что понимают, что этому нельзя дать разрастаться. Потому что эти тюрьмы, бунт будет по всей Украине просто каскадный. Они просто сутки посмотрели, что никто из Брюсселя на них не прикрикнул, никто из Вашингтона пальчиком не погрозил. Такие: «А, ну ладно». Тогда у них включился принцип антикризиса», – сказал Коц.

При этом он отметил, что в этом бунте можно наблюдать Украину в миниатюре.

«То есть в одном дворе за вечер уместилась вся страна и вся её история с 2014 года. Людей хватают на улицах, держат в подвалах как скот, на них зарабатывают трижды – сначала на поимке, потом на выкупе, потом на возвращении. Власть врёт. Они же поначалу врали, что там только один солдатик чуть-чуть прихворал, сами вылечим. Врёт, когда припрёт, начинает врать ещё больше, с трибуны говорит на «мове», между собой по-русски. Любой протест давят просто на месте. Там же появились какие-то молодчики в масках, как титушки при Януковиче. Какие-то свои отпинали всех и разогнали. Только тогда за несколько избитых студентов власть свергли. Но тогда за протестующими стояли, значит, посольства западные и послы с печеньками. А за этими никто не стоит», – рассуждал военкор.

По его мнению, после этого подавления украинское общество станет ещё более забитым.

«Но при этом протестный капитал-то внутри копится, и рано или поздно это, безусловно, рванёт. Но в целом мы увидели типичную для Украины картинку, которая показывает в миниатюре, что происходит с властью, обществом и армией в целом. И эта картинка, очень невесёлая для нынешней украинской власти», – заключил Коц.

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