Проигрыш республиканцев на выборах США не сулит Киеву ничего хорошего – напротив, давление со стороны Дональда Трампа на Зеленского усилится.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся аудитория, которая настаивает на том, что должна быть «вечная война до последнего», что условия прекращения войны, предложенные Америкой, нам не очень подходят, – забывает добавить, что таких условий, которые подходят, не будет даже когда демократы победили.

Их все равно не будет, независимо ни от чего.

Эта когорта людей сейчас, наверное, имеет эйфорийное воодушевление, потому что эта рыжая эпштейновская сволочь теряет свои позиции», – обрисовал ситуацию Дроздов.