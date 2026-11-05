Львовский телеведущий: Рыжая эпштейновская сволочь проиграла – но Украине легче не станет
Проигрыш республиканцев на выборах США не сулит Киеву ничего хорошего – напротив, давление со стороны Дональда Трампа на Зеленского усилится.
Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся аудитория, которая настаивает на том, что должна быть «вечная война до последнего», что условия прекращения войны, предложенные Америкой, нам не очень подходят, – забывает добавить, что таких условий, которые подходят, не будет даже когда демократы победили.
Их все равно не будет, независимо ни от чего.
Эта когорта людей сейчас, наверное, имеет эйфорийное воодушевление, потому что эта рыжая эпштейновская сволочь теряет свои позиции», – обрисовал ситуацию Дроздов.
Он напомнил, что внешняя политика все равно остаётся в ведении президента США.
«Трамп будет дожимать те темы, которые он держит на конец года в качестве своих основных приоритетов. Я бы вообще не вносил никаких корректив в нынешний курс Америки по Украине. Он не изменится.
Более того, есть основания полагать, что способы давления на Украину будут сейчас усиливаться – как на сторону, которая действует вопреки здравому смыслу и с суицидальным намерением», – сказал Дроздов.
Он считает, что показательными будут действия американцев накануне и во время переговоров в Абу-Даби.
«Должно произойти какое-то усиление давления, такая своеобразная накрутка, чтобы довести эту тему до логического конца», — заявил Дроздов.
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