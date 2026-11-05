«Демократам с таким же прибором класть на Украину, как и республиканцам» – беглый либерал

Елена Острякова.  
05.11.2026 11:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украина занимается самоубийственным самообманом, надеясь на улучшение своей ситуации после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов ельцинский вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина занимается самоубийственным самообманом, надеясь на улучшение своей ситуации после победы Демократической партии на...

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«Они что, могут оказать серьезную помощь Украине в обход Трампа?

А кто им мешал ее оказывать, когда они были у власти? Что-то они отправляли, но с 2023 года помощь резко сократилась. И к моменту прихода Трампа фактически полностью освободилась.

Даже когда Конгресс в 2024 году утвердил основные цифры помощи Украине, Байден не стал поставлять оружие Украине. И только когда проиграл выборы начал вдруг интенсивно исполнять это решение. Когда уже было поздно.

Поэтому я не очень понимаю, а откуда эта радость. Разве демократы не показали, что им с таким же прибором класть на Украину, как и республиканцам?» – сказал Кох.

Он считает, что демократы поддерживали Украину только на словах, а на деле тормозили передачу танков, ракет «Атакамс», истребителей Ф-16.

Метки:

English version :: Читать на английском «Демократам с таким же прибором класть на Украину, как и республиканцам» – беглый либерал

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