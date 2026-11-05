Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обнаруженная в Киеве пыточная террористов «Азова» – типичные бандитские порядки 1990-х годов. Украинское государство не просто допускает существование подобных практик, но и фактически защищает эту систему.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это, конечно, очень напоминает 90-е годы, когда крали бизнесменов, бандиты сажали в подвал, говорили «плати» – и убивали для примера, – чтобы платили другие. С той только разницей, что даже в 90-е годы государство не вставало всеми силами на защиту этой системы, а здесь мы видим, что оно встало. Я обращаю внимание всех тех, кто говорит: «да, дезертиров надо наказывать». Это не имеет никакого отношения к процессу наказания дезертиров. Но как раз является продолжением бандита, который буквально кормится, монетизируя систему пыточных. Да, дезертиров наказывают. В Первой мировой и Второй мировой их расстреливали. Но я никогда, например, не слышала, что в Первой мировой немцы перед тем, как расстрелять дезертира, держали его в частном доме и, тем более, позвонили родственникам с целью каких-то переговоров на тему того, как этого дезертира выкупить», – заявила Латынина.

Читайте также: «Азов» нарушил запрет: Пыточные разрешены на Донбассе, но не в Киеве