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Убедительная победа демократов на довыборах в конгресс США, получивших большинство и в палате представителей, и сенате, стала колоссальным ударом по Дональду Трампу, от которого ни он, ни его партия уже не оправятся.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, это стало личным отвержением Дональда Трампа — из-за его коррупции, аморальности и некомпетентности в таких колоссальных масштабах, которых не ожидали даже он сам, его ближайшие советники и специалисты по опросам», – отметил гость эфира.

«Победа демократов оказалась настолько убедительной, что она нанесет республиканцам удар, последствия которого, вероятно, переживут самого Дональда Трампа, не говоря уже о его президентском сроке. Потребуется, пожалуй, лет 15–20, чтобы они смогли оправиться от этого», – сказал Наполитано.

Он обратил внимание, что по предварительным данным в палате представителей республиканцы получат всего 170 из 435 мест.

«Исторический опыт показывает: если у партии в палате представителей менее 200 мест, она практически не способна чего-либо добиться, поскольку оказывается в меньшинстве не только при голосовании в зале заседаний, но и в комитетах и ​​подкомитетах. Добавьте к этому право вызывать свидетелей и запрашивать документы (через повестки), которое теперь появится у демократов в палате представителей и сенате. Это позволит им расследовать практически любые аспекты президентства Трампа. Они могут получить доступ к его банковским счетам, потребовать объяснений того, как и от кого он получил свои миллиарды долларов. Они могут допросить его банкиров и бухгалтеров. То же самое они могут проделать в отношении его детей, зятя и других деловых партнеров — например, Кушнера или Уиткоффа», – говорит экс-судья.

Он надеется, что не будет задействована процедура импичмента, поскольку «это приведет к хаосу и серьезным ответным последствиям».