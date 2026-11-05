Наполитано: «Для Трампа начинается хаос. Ждем допросы Уиткоффа и Кушнера»

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 12:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 362
 
Дзен, Политика, США, Украина


Убедительная победа демократов на довыборах в конгресс США, получивших большинство и в палате представителей, и сенате, стала колоссальным ударом по Дональду Трампу, от которого ни он, ни его партия уже не оправятся. 

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Убедительная победа демократов на довыборах в конгресс США, получивших большинство и в палате представителей,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Полагаю, это стало личным отвержением Дональда Трампа — из-за его коррупции, аморальности и некомпетентности в таких колоссальных масштабах, которых не ожидали даже он сам, его ближайшие советники и специалисты по опросам», – отметил гость эфира.

«Победа демократов оказалась настолько убедительной, что она нанесет республиканцам удар, последствия которого, вероятно, переживут самого Дональда Трампа, не говоря уже о его президентском сроке. Потребуется, пожалуй, лет 15–20, чтобы они смогли оправиться от этого», – сказал Наполитано.

Он обратил внимание, что по предварительным данным в палате представителей республиканцы получат всего 170 из 435 мест.

«Исторический опыт показывает: если у партии в палате представителей менее 200 мест, она практически не способна чего-либо добиться, поскольку оказывается в меньшинстве не только при голосовании в зале заседаний, но и в комитетах и ​​подкомитетах.

Добавьте к этому право вызывать свидетелей и запрашивать документы (через повестки), которое теперь появится у демократов в палате представителей и сенате. Это позволит им расследовать практически любые аспекты президентства Трампа.

Они могут получить доступ к его банковским счетам, потребовать объяснений того, как и от кого он получил свои миллиарды долларов. Они могут допросить его банкиров и бухгалтеров.

То же самое они могут проделать в отношении его детей, зятя и других деловых партнеров — например, Кушнера или Уиткоффа», – говорит экс-судья.

Он надеется, что не будет задействована процедура импичмента, поскольку «это приведет к хаосу и серьезным ответным последствиям».

«Однако я полагаю, что они могут начать постепенно — с импичмента отдельных членов его кабинета.

Первым из них, вероятно, станет мой бывший коллега по телеканалу Fox — Пит Хегсет, который теперь занимает пост министра обороны, хотя сам называет себя «министром войны». Ему будут предъявлены обвинения в военных преступлениях — в частности, в убийстве ни в чем не повинных людей, пытавшихся спастись на лодках в открытом море…

В общем, для президентства Трампа всё это — настоящий хаос. На сегодняшнее утро он — «хромая утка», и, судя по всему, чувствует себя крайне скверно», – заявил Наполитано.

Метки:

English version :: Читать на английском Наполитано: «Для Трампа начинается хаос. Ждем допросы Уиткоффа и Кушнера»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора