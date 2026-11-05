Руководство Великобритании делает громкие заявления о военно-стратегических планах, однако даже не пытается ускоряться или что-то менять для их реализации.

Об этом в эфире SkyNews заявил британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сказали, что к 2035-му году мы должны быть готовы вести наземную войну в Европе и одерживать в ней победу. Лучший способ подготовиться к войне, не вступая в неё, – если выглядишь так, будто можешь воевать, и тогда, скорее всего, вам не придётся этого делать. В этом и заключается идея. Но с тех пор, как был опубликован обзор оборонной политики, мы мало что сделали для его реализации. Всё идёт в обычном темпе, а не в ускоренном, как того требует ситуация. А теперь правительство заявило, что война может начаться в 2030 году, а не в 2035. Наш министр обороны сказал, что война начнётся через тысячу дней, то есть, через три с половиной года, и это вполне вероятно. Таким образом, существует фундаментальное стратегическое несоответствие между тем, какую угрозу, по мнению правительства, мы можем ожидать, и тем, как оно готовится к ней», – стращал Кларк.