Британский профессор: Подготовка к войне с Россией – болтовня властей. Ничего не делается
Руководство Великобритании делает громкие заявления о военно-стратегических планах, однако даже не пытается ускоряться или что-то менять для их реализации.
Об этом в эфире SkyNews заявил британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Они сказали, что к 2035-му году мы должны быть готовы вести наземную войну в Европе и одерживать в ней победу. Лучший способ подготовиться к войне, не вступая в неё, – если выглядишь так, будто можешь воевать, и тогда, скорее всего, вам не придётся этого делать.
В этом и заключается идея. Но с тех пор, как был опубликован обзор оборонной политики, мы мало что сделали для его реализации. Всё идёт в обычном темпе, а не в ускоренном, как того требует ситуация.
А теперь правительство заявило, что война может начаться в 2030 году, а не в 2035. Наш министр обороны сказал, что война начнётся через тысячу дней, то есть, через три с половиной года, и это вполне вероятно.
Таким образом, существует фундаментальное стратегическое несоответствие между тем, какую угрозу, по мнению правительства, мы можем ожидать, и тем, как оно готовится к ней», – стращал Кларк.
«Если бы я работал в Минобороны, я бы наговорил вам кучу ерунды о том, что мы делаем то и то. А я, как военный аналитик, сказал бы: «Вы же этого не делаете, министр, не так ли?». В этом-то и дело. Вы много чего делаете, но это не соответствует тому, что вы обещали сделать», – посетовал британский профессор.
English version :: Читать на английском Британский профессор: Подготовка к войне с Россией – болтовня властей. Ничего не делается