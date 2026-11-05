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Представители правящей партии «Грузинская мечта» подали иск в Конституционный суд о ликвидации пяти либеральных прозападных партий, среди которых «Нацдвижение» Михаила Саакашвили. Иск основан на выводах парламентской следственной комиссии. Ликвидируемым партиям вменяются неоднократные попытки насильственного свержения власти, вина за войну 2008 года и прочая антигосударственная деятельность.

Ситуацию в интервью «ПолитНавигатору» комментирует Михаил Жгенти, лидер партии «Солидарность во имя мира».

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С чем связан этот иск?

Придя к власти в 2012 году, партия «Грузинская мечта» пообещала своим избирателям, что «Национальное движение» Саакашвили будет нейтрализовано. К сожалению, навязанное Западом «сосуществование» помешало правящей партии это сделать. Избиратели «Грузинской мечты» ждут такого развития событий уже 12 лет и, честно говоря, возникло явное чувство разочарования. Можно сказать, что все эти пять партий — одного поля ягоды. Последние 2–3 года «Грузинская мечта» пытается действовать в соответствии с собственными интересами страны. Мы уже 30 лет ждем, когда Запад выполнит свои обещания — касающиеся НАТО, Европейского союза и так далее, — но конца этому не видно. Тем временем Запад продолжает свои 30-летние усилия, направленные на то, чтобы сохранить Грузию в качестве антироссийского государства. Пришло время нам руководствоваться своими интересами, а существованию либеральных партий — подойти к концу. Я не защитник «Грузинской мечты». Напротив, я критикую их за то, что они не занимают более твердую позицию по отношению к Западу, продолжая поддерживать с ним бесперспективные отношения, тогда как он пытается спровоцировать дестабилизацию и нарушить хрупкий мир с помощью этих партий. В этой ситуации «Грузинская мечта» хочет продемонстрировать — как международному сообществу, так и внутренней аудитории, — что больше не будет плясать под дудку западных марионеток, то есть либеральных партий. Как говорится, лучше поздно, чем никогда!

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что речь идет не о запрете оппозиционных партий, а ликвидации иностранной агентуры. Неужели отношения с Евросоюзом этим шагом окончательно и бесповоротно разорваны?

Да, Кобахидзе заявил, что речь идет о сети агентов, которые в каждом решении правительства видят «руку Москвы». Давайте вернемся немного назад. Какова была главная цель Запада в Грузии на протяжении последних 34-х лет? Сделать Грузию антироссийским государством — «головной болью» для России, какой она была в 1990-х годах, а затем и в 2008-м. Полагаю, «Грузинская мечта» учла пример Украины и заняла осторожную позицию. В последние несколько месяцев в либеральных СМИ — в режиме 24/7 – идет оголтелая русофобская и антироссийская кампания. Сами партии воспринимают свою ликвидацию как нечто большее, чем просто упразднение политических объединений — они видят в этом смену курса: отказ от Запада, возвращение в российскую орбиту и отход от западного вектора, который прямо закреплен в 78-й статье Конституции. По их мнению, исчезновение этих либеральных сил с политической арены Грузии равносильно государственному перевороту, возвращению в российскую орбиту и утрате самой государственности. Такова их точка зрения.

Но ведь самые рьяные саакашисты могут просто уйти в подполье.

Что касается перехода на нелегальное положение — такой вариант возможен. Можно найти и другие способы, хотя времена нынче иные. В конце 1980-х Запад пришел сюда, приведя с собой сеть своих агентов; сегодня Запад уходит, и я надеюсь, что 37-летний процесс разорения и разрушения Грузии, наконец, подойдет к концу. Главная цель этих партий — не допустить начала прямого диалога между Грузией и Россией, диалога, который жизненно важен для нашей страны.

Следующий выборы в Грузии в 2028 году. Что изменится, если эти пять партий будут ликвидированы?