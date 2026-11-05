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НАТО остаётся передать ВСУ образцы самых новейших вооружений, потому что всё остальное оказалось бесполезно против России.

Об этом внесённый в перечень террористов и экстремистов ельцинский вице-премьер РФ Альфред Кох рассказал в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Запада нет баллистических ракет, аналогичных «Искандеру-М»… Нет таких дронов, которые в состоянии сравнять русских с землей. У них очень маленькая боеголовка. Это не сравнить с «Искандерами» и КАБами по 3 тонны. Русским не надо иметь ПВО против баллистики, потому что у противника нет баллистики», – сказал Кох.

По его словам, Запад не предоставляет Украине ракеты «Томагавк» и «Таурус» Украине, потому что боится, что русские приспособятся «и, когда понадобится самому НАТО, окажется, что у них и это не работает». Поэтому якобы Киев получает только устаревшее и списанное вооружение.

«В чем коварство этой войны? НАТО еще не показало своего настоящего оружия. Оно не применило в этой войне ни истребители пятого поколения, ни «Таурусы», ни «Томагавки», ни авианосцы, – ничего. Все, что использовано в Украине, это все оружие позавчерашнего дня. Таким образом, НАТО еще не показало, какое оружие будет использовано в случае потенциальной войны с Россией. А Россия уже показала все. Этого ценой войны в Украине добились», – утверждает Кох.

Он явно лукавит по поводу того, что «Россия уже показала всё».