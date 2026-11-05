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Польша ошибочно сократила присутствие своих спецслужб в Киеве после начала российской СВО.

Об этом на канале «Super Express» заявил польский генерал Роман Полько, бывший командующий спецназа Grom, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий сказал, что был удивлён, узнав, что после начала российской спецоперации Польша якобы вывела свои спецслужбы из Украины, в то время как США и Великобритания увеличили там присутствие своих офицеров.

«Вывод польских спецслужб был бы ошибкой. Мне очень не хочется в это верить. Если это действительно произошло не только на словах, то это очевидно непростительная ошибка. Точно так же непростительной ошибкой было бы заявить, что мы не будем отправлять солдат, ведь спецслужбы должны быть там постоянно и держать руку на пульсе. Для меня также стало большим сюрпризом, что одно из спецподразделений назвали в честь бойцов УПА [запрещено в РФ]. Я был уверен, что спецподразделения, которые держат руку на пульсе, польские и украинские, мы с украинцами действительно тесно сотрудничаем. Если бы у кого-то возникла такая идея, то сразу же наш боевой товарищ поляк сказал бы: «Слушай, чувак, не делай этого, потому что для нас это не круто, мы этого не приемлем», – вещал генерал

Полько явно лукавит, ведь героизация гитлеровских коллаборационистов началась на Украине задолго до СВО, более того, и является одной из причин начала боевых действий.

Генерал-русофоб добавил, что в любом случае, влияние Варшавы в Киеве не на том уровне, который необходим полякам.

«Потому что в наших интересах знать, что там происходит. Не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы перенять опыт, чтобы мы могли учиться», – подчеркнул Полько.

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