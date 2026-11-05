Зимой конфликт на Украине ждет серьезная эскалация. Россия накопила большое количество ракет. Украина будет продолжать удары по российским НПЗ.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что зимой мы увидим масштабную эскалацию. Русские собираются пойти на масштабную эскалацию. У них есть беспилотники, ракеты – всё это теперь каждый день наносит удары по Украине. Они усиливают контроль над Черноморскими портами.

Зеленский позаботился о том, чтобы его не было в Киеве во время массированной атаки российских беспилотников. Он всегда где-то за пределами Киева, никогда не бывает в Киеве (во время ударов, – авт.). Он ездил в Стамбул. У него была встреча с Эрдоганом. Они агитируют и призывают к прекращению огня в Чёрном море.

Русские говорят: «Нет». Учитывая всё это, я предсказываю масштабную эскалацию этой зимой. Будет больше попыток атаковать НПЗ», – заявил Меркурис.