Сладков: В Донецке стало совсем невесело

Максим Столяров.  
05.11.2026 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 987
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Донецк, который несмотря на обстрелы с 2014 года, всегда был образцом, сейчас превратился в «угрюмый город нечищеных улиц».

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Донецк, который несмотря на обстрелы с 2014 года, всегда был образцом, сейчас превратился в...

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«Хочу сказать, несмотря на усилия мэра Донецка Кулемзина, Донецк, конечно, превратился в угрюмый город нечищеных улиц. Надо признать. Во время войны [с 2014 г.] это была просто территория комфорта, территория надежды, что так же будет всё сиять в будущем после победы.

Но пришла Россия, и, честно говоря, стало немножко, невесело ходить по неубранным улицам Донецка», – констатировал военкор.

«Да, бульвар Пушкина наполняется, да, ресторанчики открываются и очень неплохие. Город-то богатый, несмотря на то что все предприятия закрыты. Но всё равно надо вспомнить, каким он был в годы Русской весны и до Русской весны. Конечно, далековато ещё», – добавил Сладков.

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English version :: Читать на английском Сладков: В Донецке стало совсем невесело

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