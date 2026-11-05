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Донецк, который несмотря на обстрелы с 2014 года, всегда был образцом, сейчас превратился в «угрюмый город нечищеных улиц».

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, несмотря на усилия мэра Донецка Кулемзина, Донецк, конечно, превратился в угрюмый город нечищеных улиц. Надо признать. Во время войны [с 2014 г.] это была просто территория комфорта, территория надежды, что так же будет всё сиять в будущем после победы. Но пришла Россия, и, честно говоря, стало немножко, невесело ходить по неубранным улицам Донецка», – констатировал военкор.

«Да, бульвар Пушкина наполняется, да, ресторанчики открываются и очень неплохие. Город-то богатый, несмотря на то что все предприятия закрыты. Но всё равно надо вспомнить, каким он был в годы Русской весны и до Русской весны. Конечно, далековато ещё», – добавил Сладков.

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