Киевский политтехнолог: «Венский художник тоже верил в крах России, но реальность оказалась иной»
Российские граждане, в отличие от украинских, кардинально не ощущают тягости войны.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт назвал слепую веру украинцев в проблемы РФ примером «магического мышления».
«То есть, если реальность не соответствует нашим представлениям, то тем хуже для реальности. Дело в том, что те, кто об этом рассуждает, как правило, не углубляются в проблему», – говорит Золотарев.
Он обратил внимание, что в 2022 году в России очень эффективно избежали финансовых проблем, а предприятия ВПК в РФ, в отличие от украинских, работают семь дней в неделю. При этом он подчеркнул, что Россия воюет на свои и имеет профицитный бюджет.
«Можно, да, рассказывать, что цифры нарисованы, но российский обыватель чувствует себя куда спокойнее и благополучнее, нежели украинский. Это ключевое. И для большинства россиян война в Украине – это как колониальная война где-то там далеко. Да, в последнее время удары, прилёты по НПЗ, Wildberries немножко эту идиллию испортили, но кардинально тяготы войны Россия практически не ощущает. И если посмотреть золотовалютные резервы и прочее, то есть то, на чём внешний торговый баланс сложится вполне, выражаешь сомнение в том, что санкции доведут Россию до краха», – отметил политтехнолог.
По его словам, на Украине за такое мнение тебя объявят «кремлёвским провокатором».
«Попытки спорить с людьми, одержимыми таким магическим мышлением, ничего не дают. Какие бы ты факты ни приводил, это не перебивает их святой веры в том, что еще чуть-чуть и, как говорится, этот колос на глиняных ногах рухнет. Ну, так когда-то и венский художник в это верил, но реальность оказалась совершенно иной», – предупредил Золотарев.
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