Депутат Рады: На фронт отправляют работяг, а у коллег Зеленского – клоунов и циркачей – массовая «бронь»
Пролетариат с критически важных предприятий отправляют на фронт. Однако на Украине до сих пор действуют нормы о «брони» от призыва цирковых клоунов и прочих работников развлекательной индустрии.
Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Фрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Фрис сказал, что нужны честные «подходы для определения критичности предприятия».
«Действительно ли это важное критическое предприятие, или это какой-то цирк, в котором семь клоунов будут забронированы», – сказал Фрис.
Он указал на абсурдность того, что деятели развлекательной сферы оказались в перечне критически важных работников, освобождённых от отправки на фронт.
«Критичность для цирков и других предприятий, которые совершенно не влияют ни на энергетический сектор, ни на оборону, ни на промышленность – то есть, всё то, что поддерживает страну, и формирует ВВП.
Сейчас убирается стопроцентное бронирование для предприятий оборонного сектора, энергетического сектора, ремонтных бригад», – обрисовал абсурдную ситуацию депутат.
English version :: Читать на английском Депутат Рады: На фронт отправляют работяг, а у коллег Зеленского – клоунов и циркачей – массовая «бронь»