Депутат Рады: На фронт отправляют работяг, а у коллег Зеленского – клоунов и циркачей – массовая «бронь»

Вадим Москаленко.  
05.11.2026 13:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Пролетариат с критически важных предприятий отправляют на фронт. Однако на Украине до сих пор действуют нормы о «брони» от призыва цирковых клоунов и прочих работников развлекательной индустрии.

Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Фрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пролетариат с критически важных предприятий отправляют на фронт. Однако на Украине до сих пор...

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Фрис сказал, что нужны честные «подходы для определения критичности предприятия».

«Действительно ли это важное критическое предприятие, или это какой-то цирк, в котором семь клоунов будут забронированы», – сказал Фрис.

Он указал на абсурдность того, что деятели развлекательной сферы оказались в перечне критически важных работников, освобождённых от отправки на фронт.

«Критичность для цирков и других предприятий, которые совершенно не влияют ни на энергетический сектор, ни на оборону, ни на промышленность – то есть, всё то, что поддерживает страну, и формирует ВВП.

Сейчас убирается стопроцентное бронирование для предприятий оборонного сектора, энергетического сектора, ремонтных бригад», – обрисовал абсурдную ситуацию депутат.

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English version :: Читать на английском Депутат Рады: На фронт отправляют работяг, а у коллег Зеленского – клоунов и циркачей – массовая «бронь»

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