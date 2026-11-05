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Пролетариат с критически важных предприятий отправляют на фронт. Однако на Украине до сих пор действуют нормы о «брони» от призыва цирковых клоунов и прочих работников развлекательной индустрии.

Об этом на ивано-франковском телеканале «Галичина» заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Фрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фрис сказал, что нужны честные «подходы для определения критичности предприятия».

«Действительно ли это важное критическое предприятие, или это какой-то цирк, в котором семь клоунов будут забронированы», – сказал Фрис.

Он указал на абсурдность того, что деятели развлекательной сферы оказались в перечне критически важных работников, освобождённых от отправки на фронт.