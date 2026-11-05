Бандеровское подполье сохранило свои позиции в Польше после Второй мировой войны и удерживает их и по сей день, зарясь на польские земли.

Об этом в видеоблоге «Стоп цензуре» заявил польский публицист и журналист Конрад Ренкас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор указывает, что депортация украинцев в рамках операции «Висла» была «довольно хорошо инфильтрирована бандеровским заговором». Он обратил внимание, что еще до начала операции руководитель ОУН в Закерзонье Ярослав Старух разослал приказ по организации, суть которого была в рассредоточении по территории Польши и мимикрии под поляков.

«Приказ включал, среди прочего, следующие инструкции. Поселиться в центральных центрах политической и экономической жизни Польши, легализоваться, найти работу и начать нормальную жизнь. Войти в общество так, чтобы не привлекать внимания. Конечно, разведывательная деятельность должна была продолжаться, и контакты должны были поддерживаться. Однако ключевым приказом была мимикрия. Было важно притвориться, что ты не сторонник Бандеры», – говорит журналист.

«Диапазон исключений и лазеек, использованных не только обычными людьми, но и бандеровским заговором, был действительно значительным. И, конечно же, этим воспользовались не только обычные невинные украинцы, просто желавшие жить нормальной жизнью, но и члены украинского вооруженного и политического подполья, оказавшиеся на свободе», – указывает эксперт.

По его словам, бандеровское подполье зарилось на взятие под свой контроль территорий, вошедших в состав Польши по итогам Второй Мировой войны.