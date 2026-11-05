Аналитик из США: «РФ избрала правильную стратегию – труп Запада уничтожает сам себя»

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 17:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Попытки ввергнуть США и НАТО в войну против России обречены на провал.

Об этом в беседе с экс-офицером армии США Станиславом Крапивником заявил Кэмерон Макгрегор, политический и экономический аналитик, бывший американский военный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки ввергнуть США и НАТО в войну против России обречены на провал. Об этом...

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«Вы спрашиваете меня, думают ли эти европейские элиты, что они смогут избежать катастрофы внутри страны, ввергнув Соединенные Штаты и НАТО в войну против России? Думаю, что такой менталитет существует. Смогут ли они это осуществить? Думаю, это другой вопрос.

И вот здесь я бы отдал русским больше уважения, чем вы. Я думаю, что это — игра на выжидание. И я думаю, что лучше позволить Западной Европе распасться, позволить ЕС и ЕЦБ развалиться, чем расширять войну. Возможно, у них нет выбора, верно? Мы с вами оба знаем, что европейцам тоже особо нечего бросать», – сказал Макрегор.

В свою очередь, Крапивник заметил, что европейцы могут бросить в топку войны еще много «украинского мяса».

«Возможно, они могли бы сделать что-то еще, чтобы разозлить русских, но на данном этапе уровень дисфункции в Западной Европе… И, опять же, помните, что в США мы тоже испытываем стресс.

Наши командующие боевыми действиями открыто говорят о дефиците… Почему? Потому что американские военные слишком растянуты. Мы не в состоянии развязывать войну против России. Поэтому, я просто думаю, что они разыграли свои последние карты, и на этом всё.

Это не значит, что они не будут использовать воинственный язык, но в конечном итоге, я думаю, что если российская стратегия, и в меньшей степени китайская стратегия, заключается в том, чтобы просто подождать и позволить этой болезни-трупу уничтожить себя, я думаю, это правильная стратегия, потому что я вижу, что именно это и происходит», – заключил Макрегор.

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