Попытки ввергнуть США и НАТО в войну против России обречены на провал.

Об этом в беседе с экс-офицером армии США Станиславом Крапивником заявил Кэмерон Макгрегор, политический и экономический аналитик, бывший американский военный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы спрашиваете меня, думают ли эти европейские элиты, что они смогут избежать катастрофы внутри страны, ввергнув Соединенные Штаты и НАТО в войну против России? Думаю, что такой менталитет существует. Смогут ли они это осуществить? Думаю, это другой вопрос. И вот здесь я бы отдал русским больше уважения, чем вы. Я думаю, что это — игра на выжидание. И я думаю, что лучше позволить Западной Европе распасться, позволить ЕС и ЕЦБ развалиться, чем расширять войну. Возможно, у них нет выбора, верно? Мы с вами оба знаем, что европейцам тоже особо нечего бросать», – сказал Макрегор.

В свою очередь, Крапивник заметил, что европейцы могут бросить в топку войны еще много «украинского мяса».