«Мало не покажется: ближайшие два месяца Зеленскому будет больно прилетать от Трампа» – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1209
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Диктатор Владимир Зеленский пока не осознает, что в ближайшее время его ждут серьезные проблемы с США.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил известный киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Владимир Зеленский пока не осознает, что в ближайшее время его ждут серьезные проблемы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, как итоги последних выборов в США, где республиканцы потеряли большинство в обеих палатах конгресса, скажутся на положении Зеленского.

«Пока что он ещё не понимает, что в ближайшие два месяца Трамп будет давать очень больно сдачи тем, кто работал против него: европейским политикам, Зеленскому.

Прилетать будет так, что мало не покажется, потому что нынешний вот следующий конгресс, сенат и так далее приступят только к 3 января к своей работе, будут приведены к присяге. Ближайшие два месяца Трамп полноправный, полновластный хозяин ситуации», – сказал политолог.

При этом он добавил, что потом американские законодатели будут сосредоточены на внутренних вопросах, а внешняя политика останется в руках Трампа.

«До тех пор, пока будет президентом, он будет внешнюю политику фактически воплощать. Вот и будет постоянная система вето со стороны президента, преодоление вето со стороны конгресса и так далее, и так далее. То есть вот эта игра будет, пинг-понг, который не даст возможности усилить ту или другую сторону, но два ближайших месяца, говорю, мало не покажется, особенно Зеленскому», – прогнозирует Бондаренко.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Мало не покажется: ближайшие два месяца Зеленскому будет больно прилетать от Трампа» – Бондаренко

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора