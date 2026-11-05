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Диктатор Владимир Зеленский пока не осознает, что в ближайшее время его ждут серьезные проблемы с США.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил известный киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как итоги последних выборов в США, где республиканцы потеряли большинство в обеих палатах конгресса, скажутся на положении Зеленского.

«Пока что он ещё не понимает, что в ближайшие два месяца Трамп будет давать очень больно сдачи тем, кто работал против него: европейским политикам, Зеленскому. Прилетать будет так, что мало не покажется, потому что нынешний вот следующий конгресс, сенат и так далее приступят только к 3 января к своей работе, будут приведены к присяге. Ближайшие два месяца Трамп полноправный, полновластный хозяин ситуации», – сказал политолог.

При этом он добавил, что потом американские законодатели будут сосредоточены на внутренних вопросах, а внешняя политика останется в руках Трампа.