«Мало не покажется: ближайшие два месяца Зеленскому будет больно прилетать от Трампа» – Бондаренко
Диктатор Владимир Зеленский пока не осознает, что в ближайшее время его ждут серьезные проблемы с США.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил известный киевский политолог Константин Бондаренко, покинувший Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, как итоги последних выборов в США, где республиканцы потеряли большинство в обеих палатах конгресса, скажутся на положении Зеленского.
«Пока что он ещё не понимает, что в ближайшие два месяца Трамп будет давать очень больно сдачи тем, кто работал против него: европейским политикам, Зеленскому.
Прилетать будет так, что мало не покажется, потому что нынешний вот следующий конгресс, сенат и так далее приступят только к 3 января к своей работе, будут приведены к присяге. Ближайшие два месяца Трамп полноправный, полновластный хозяин ситуации», – сказал политолог.
При этом он добавил, что потом американские законодатели будут сосредоточены на внутренних вопросах, а внешняя политика останется в руках Трампа.
«До тех пор, пока будет президентом, он будет внешнюю политику фактически воплощать. Вот и будет постоянная система вето со стороны президента, преодоление вето со стороны конгресса и так далее, и так далее. То есть вот эта игра будет, пинг-понг, который не даст возможности усилить ту или другую сторону, но два ближайших месяца, говорю, мало не покажется, особенно Зеленскому», – прогнозирует Бондаренко.
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