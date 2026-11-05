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Показателем действий российских диверсионных групп будут еженедельные сообщения об отправке к Бандере вражеских офицеров не ниже комбригов, генералов и командующих.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал информацию об уничтоженном на Днепропетровщине майоре ССО ГУР Украины Дмитрие Скрыгине.

«Также иногда проходит важная информация, что уничтожили там лейтенанта такого-то, капитана такого-то, комбата такого-то. Для того, чтобы эта информация производила впечатление хотя бы на русских военных, там раз в неделю должен значиться какой-либо комдив, комбриг, генерал, командующий каким-либо направлением, группировкой войсками, каким-то родом украинских войск. Вот тогда на военных, а это главные потребители этой информации, будет воздействовать эта информация. Мы будем смотреть, удивляться. И будем поражены, так сказать, активностью нашей диверсионной работы за рубежом. Пока такого не происходит», – сказал Сладков.

«Майоров этих как собак нерезаных на Украине. И даже как собак нерезаных майоров ССО. Поэтому – это не событие. Хотя, в общем-то, на фоне нынешних сообщений, наверное, майор — это ещё пока более-менее выпуклая информация. Пока мы не можем наблюдать высот нашей диверсионной работы за рубежом. Это же правда. Когда генерал один, второй, третий гибнет, там, сначала от сифилиса, потом второй от триппера, третий выпал из окна, четвёртый… – становится понятно, что это идёт плановая работа. А сейчас пока нет», – констатировал военкор.

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