Захват Изюма, который уже не за горами, станет ключевым этапом в окончательном освобождении Донбасса.

Об этом на своём канале заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все эти разговоры о патовой ситуации по-своему так же обманчивы и опасны, как и ложная эйфория украинцев по поводу наступления, которое якобы приведет к победе над Россией», – сказал Меркурис.

«Изюм – это уже прифронтовой город. Туда долетают фпв-дроны, проводятся обстрелы. И как только он будет захвачен, мы увидим самый большой котел за всю войну с окружением Славянска и Краматорска .

«Славянск и Краматорск будут окружены, возможно, этой зимой, а может весной. События развиваются именно в этом направлении.

И что тогда будет делать Запад, который поддерживает Зеленского в его непримиримости, когда вся эта история о патовой ситуации рухнет? И когда станет ясно, что битва за Донбасс подходит к концу – и что русские вот-вот захватят Донбасс и города-крепости.

В этот момент вся западная стратегия, дипломатическая стратегия, какой бы она ни была, рухнет. Обменять территорию на что-то с русскими уже не получится.

И в этот момент, с падением городов-крепостей, когда Донбасс окажется под контролем России, русские получат все возможности для того, чтобы выдвинуть свои требования», – добавил эксперт.