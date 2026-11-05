«До января проигравший Трамп ещё набедокурит – мама не горюй» – военкор Коц

Максим Столяров.  
05.11.2026 17:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Москва что-то ещё хочет выжать от Дональда Трампа на украинском треке, то надо поспешить сделать это до января.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Москва что-то ещё хочет выжать от Дональда Трампа на украинском треке, то надо...

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«Мне кажется, что отношение Трампа к России, конечно, не изменится, оно у него держится на его личной любви к бизнес-сделкам, а не к партийной какой-то линии. Я думаю, он из этого будет исходить.

Конечно, у него поменяются возможности, потому что как называют президента без Конгресса в США — это хромая утка. А тут утка хромает на обе ноги, потому что он обе палаты профукал.

И теперь у него остаётся в руках только внешняя политика, где он, по-прежнему остаётся хозяином, к тому же у него ещё есть два месяца, чтобы набедокурить мама не горюй, потому что новый Конгресс соберётся только в следующем году», – сказал военкор.

«Я не думаю, что курс США на украинском направлении как-то кардинально развернётся на 180°, и тем более, что он и сейчас не слишком у них отличается-то. Он скорее раздвоится, потому что Трамп будет продолжать пытаться торговаться, а Конгресс будет урезать ему пространство для этого торга. И я думаю, что обе стороны будут тянуть время до выборов 28 года.

И мне кажется, если мы что-то ещё хотим от Трампа выжать на украинском треке, то это надо делать скорее до января. Потом это делать будет намного сложнее.

Но в конечном итоге, война идёт по своему расписанию, и в войне в этой побеждают не республиканцы-демократы Трамп или «адский» закон, а побеждает русский солдат», – заключил Коц.

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English version :: Читать на английском «До января проигравший Трамп ещё набедокурит – мама не горюй» – военкор Коц

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