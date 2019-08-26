Антирусский погром обойдётся Грузии в 500 миллионов долларов

26.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Власти Грузии вынуждены разрабатывать экстренные меры для поддержки туристической отрасли из-за массового оттока отдыхающих из РФ после отмены авиасообщения из-за антирусских беспорядков в Тбилиси.

Об этом пишет газета «Коммерсант», отмечая, что до конца 2019 года Грузия в целом может недосчитаться около $500 млн доходов от туризма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ситуация угрожает расшатать обстановку в некогда мятежной автономии Аджария, подчеркивает газета. «Тбилиси до сих пор удавалось поддерживать стабильность в первую очередь благодаря значительным инвестициям и бурному росту туристического сектора», – напоминается в публикации.

В рамках экстренных мер властям пришлось разрабатывать программу «софинансирования банковских кредитов». Кроме того, министерство финансов будет выдавать государственные гарантии банкам, которые согласятся финансировать завершение строительства семейных отелей и хостелов, начатого весной в расчете на приток туристов из РФ. В свою очередь, владельцы семейных гостиниц уже в сентябре получат государственные гранты для поддержания на плаву своего бизнеса.

Также властям удалось договориться с ирландским лоукостером Ryanair о запуске дешевого регулярного авиасообщения со странами Евросоюза. Для того, чтобы заменить российских туристов европейскими в крупнейших западных медиа-платформах CNN и Bloomberg запустили рекламу грузинских курортов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», антироссийские акции в Грузии начались после того, как 19 июня в здании грузинского парламента состоялась Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) и глава российской делегации Сергей Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии Кобахидзе. Грузинские радикалы заявили о том, что Гаврилов является активным участником грузино-абхазского конфликта, неоднократно и публично заявлял о независимости Абхазии, и вывели на улицы протестующих. В ответ на погром правительство РФ объявило о запрете на прямое авиасообщение с Грузией и призвало туристов отказаться от поездок в эту страну.