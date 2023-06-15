Апокалипсис в пропахшей трупом Украины Одессе

Когда-то в юности большим потрясением для меня стала бомбежка зоопарка в «Андеграунде» Кустурицы. Потому что дальше можно не продолжать… Подобное, но наяву испытываешь и сейчас, перестав считать дни.

Дни с того момента, когда по морю приплыла крыша дома со стоящей на ней собакой. Собаку спасли. А вот приплывшую следом олениху достали уже мертвой. Потом в этом течении было уже много мертвой живности.

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Если самому замолчать и послушать тишину также мертвого ныне города, в ней проклюнется шепоток «Апокалипсис» и «Животных жалко».

Первыми, к слову, животных кинулись спасать люди, которых я знал еще с Русской весны и движения «Куликово поле». Может, потому что с другими не общаюсь. Но в эфиры полезли как раз нынешние «я здесь власть» вроде депутата Гончаренко и поразительно живучих, не денацифицированных нацистов-активистов — смысл был в том, чтобы проорать о «русских орках, подорвавших каховскую дамбу». Наши, обходя мины, спасали животных молча.

Детям и беременным лучше было бы не смотреть на море. Даже крепкие мужики, идущие оттуда, еле сдерживали слезы — волны несли все подряд: взрослые и детские тапки, мебель, холодильники, старенький комод, набитый книжками с русскими сказками, части трупов животных, целые, вырванные из земли куски камышовых зарослей, стаю белых лебедей… По морю проплывали чьи-то жизни.

Когда крыши закончились, поплыли уже целые дома. Кстати, уверен, что где-то в мессенджерах, а не в утонувших почтовых ящиках, лежат-дожидаются сейчас счета за оплату их коммуналки…

Как водится, «апокалипсис» активизировал и городских сумасшедших. Первым в их числе выступил новоназначенный гауляйтер области Олег Кипер. То, что он вражина, было понятно, но что настолько дурак… нет, хуторской дурачок, от шока сразу не верилось.

Это было его первое обращение к одесситам — с бумажки и с призывом к людям выйти и убрать побережье. И знаете, кто-то, бурча под нос, что «зимой все равно топить будет нечем», полез в грязно-кровавую кашу доставать обломки мебели.

Один, особо сообразительный пациент, умудрился припереть домой даже выброшенную на берег мину, сообщив потом полиции, что принял ее за газовый баллон (тоже рачительный).

Часть иных альтернативно одаренных задолбала директора местного зоопарка звонками: «К берегу прибило гадюку!». Как оказалось, это были не гадюки, а безобидные херсонские ужи — да, на барже с херсонскими арбузами уже не попиаришься.

Конъюнктуру вмиг прохавал мэр Одессы Труханов, призвав, напротив, ни в коем случае не выгребать мусор своими руками, пока во всех локациях натурального Ада не поработают саперы. А их все ждут, ждут. Неделю уже почти. Нет саперов.

Зато в погранслужбе тоже отчитались о случайном обнаружении шести мин и призвали граждан «не убирать самостоятельно мусор с береговой полосы».

Шесть мин — это, ну так, дрейфовали, сколько их на самом деле, никто не знает. Речь идет о противодиверсионных минах, противопехотных, якорных; иных боеприпасах.

Также из интересного санэпидемстанция уже нашла в море ротавирус, сальмонеллу и всю, по сути, таблицу Менделеева. Правда, каждый день с радостью рапортует, что «холеры не обнаружено», но паникующий народ не верит, предполагая, «что ротавирус и есть холера». И что про размытые кладбища и скотомогильники просто не сообщают.

Смотришь на это и думаешь, а сколько актов суицида будет зафиксировано среди прибрежных торгашей, владельцев частных пляжей, которые, несмотря на отмену курортного сезона, продолжали строить свои летние площадки для буржуев? Им и год назад было все можно — нищие сидят дома и боятся звонков в дверь от СБУ и коммунальщиков, а буржуи, донатящие на ВСУ, строящие пляжи и отплясывающие в них даже в комендантский час… их не жалко. Только у простых людей, взглянувших на море, все равно на глаза наворачиваются слезы.

Переварить все это было невозможно — одно потрясение за другим. 10 июня «героическая работа ПВО», приведшая к пожару и частичному разрушению многоэтажки на улице Высоцкого, 14-го — прилет «Калибра» в склад с боеприпасами, а как следствие — ПВО опять не дремала — разрушения в жилых домах с выбитыми окнами и очередным шоком, когда ночью в соцсетях преобладала одна фраза: «Так громко еще не было»… Шесть убитых мирных граждан за четыре дня, тяжело раненные.

И вы знаете, о чем, также не в силах переварить ужас за ужасом, завалали «лучшие люди города» из среды «одэсьцив»?

«А почему ликвидировать последствия экологической катастрофы и разрушений к нам не приезжают «побратымы» из Евросоюза? Где «Красный крест» (видно там же, где были наблюдатели ОБСЕ на Донбассе)? Где спасатели и прочие волшебники из германий на голубых вертолетах?». А нэту.

Потому что весь Советский союз спасал когда-то Украину от чернобыльской катастрофы. И русские (хотите, называйте это сейчас «российские») спасатели и артисты, дававшие в зоне чудовищной беды концерты, а потом теряющие голоса и жизни, были тут, со своими, рядом. И вспышка холеры в Одессе в 1970-м году была молниеносно погашена силами всего СССР.

А сейчас кому-то все-таки пора присмотреться, по Хуану ли Сомбреро? Одессу и так уничтожают уже десятилетия, а спасать депутата Гончаренко, прыгающего по одесским пляжам, опасаясь приплывших херсонских лягушек и укусов медуз, не станут, побрезгуют. Все логично, вся ваша борьба — это вашего же Черновола в центре Киева мочой облить. Но за такие «геройские» акции помощь не предлагают. А братского СССР нет.

Только русские города умирают. А Одесса еще и конкретно так сейчас пахнет Украиной, трупом то есть — вонь несет с разлагающегося, гниющего побережья.

Да, умирающая, задыхающаяся от всего происходящего Одесса — это страшно.