Азаров: Не хочу, чтобы при штурме Одессы с моря разрушили Оперный театр

27.06.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Одесса бессильна освободиться силой. Однако беспорядки в США дают шанс на ослабление внешнего управления Украиной и победу здравых сил на осенних выборах. Как проголосует Южная Пальмира? Спустя год одесситы разочаровались во Владимире Зеленском – рейтинг президентской партии «Слуга Народа» упал в два раза, а у виртуальной политсилы Шария остаётся совсем мало времени, чтобы презентовать достойную команду в Одессе. Выиграть мэрскую кампанию по-прежнему самые большие шансы у действующего градоначальника Геннадия Труханова. Если его, конечно, не успеют посадить. Хотя Труханов всячески пытается этого избежать и «стелится» перед киевскими бандеровцами.

О предвыборных раскладах в исторической столице Новороссии обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал одесский политик Вячеслав Азаров, возглавляющий партию «Союз анархистов Украины».

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Валентин Филиппов: Вячеслав, вопрос, как у одессита к одесситу. Очень противоречивая социология у нас по Одессе. Большинство одесситов сегодня бы проголосовали за партию «Слуга народа». Партия мэра «Доверяй делам» – лишь на третьей позиции. Однако при этом Геннадий Труханов, который возглавляет «Доверяй делам» побеждает любого представителя партии «Слуга народа».

Вот каким образом получается так, что одни и те же одесситы готовы голосовать за партию «Слуга народа» и за Геннадия Труханова одновременно?

Вячеслав Азаров: Ну, во-первых, надо отдать должное, что последняя партийная социология подтверждает статус нашего региона, как глубоко оппозиционного, который ориентируется не на бренды партий, а на смыслы, которые они продвигают.

То есть, на парламентских выборах, насколько я помню, 47% дали за Слугу народа в ожидании мира, подъёма экономики, культурного равноправия и так далее. Ничего этого не случилось. Партия обваливается. Сейчас у них в районе 20% по разным опросам в Одесской области.

Это говорит о том, что у нас осознанное настроение, которым тяжело манипулировать.

По Одессе обращает, к сожалению, на себя внимание падение рейтинга партии Труханова «Доверяй делам». Если на последних местных выборах мы помним больше 33% набрала его политическая сила, то сейчас самый худший результат, который показывают эти опросы, – 6,4% или 15%…

Это говорит о том, что мэрская команда немного неправильную тактику избрала. То есть, реконструкция мест отдыха, достопримечательностей вроде Стамбульского парка или Воронцовской колоннады – это хорошо, но одесситы смотрят в первую очередь на социально-экономическое развитие города, которое, к сожалению, не двигается в области социальной помощи или ветхого жилья.

А Труханова спасает то, что системным выращиванием какого-то ему оппонента никто здесь не занимался. Киев занимался своими делами. Здесь, как принято в Южной Пальмире, всё порешали элиты между собой, то есть, не шли на обострение. Поэтому есть пока какой-то запас доверия, но вот с рейтингом партии, – они же тоже взаимосвязаны, – он стремительно тает.

И те бесконечные суды, которые против него длятся, они рискуют закончиться один раз тем, что вынесут положительный приговор, который его обязывает к какому-то сроку, и просто тупо снимут с выборов. А у него, у его команды, к сожалению, второй номер не подготовлен.

И вот уже пошли слухи, что Труханов вообще «сольет» выборы в обмен на иммунитет и место в парламенте. Я не исключаю, что это одна из чёрных технологий, чтобы дальше понижать его рейтинг.

Интересен рост показателей партии Шария, которая на успешной критике режима в целом и местной одесской власти в том числе, показывает хорошие результаты. И, кстати, последний марш в Киеве, то есть, ребята показали себя решительными борцами с ультраправыми группировками, которые в Одессе особенно не любят. Но у Шария тоже предстоит тяжёлый испытательный период.

Валентин Филиппов: Шарий – это виртуальная партия. Он показал, что сетевым образом можно собрать людей. Всё замечательно. Но это же, по большому счёту, клон «Слуги народа». То есть бренд, под который можно или продать места, или набрать кого-то.

Вячеслав Азаров: Я об этом и пытаюсь сказать, что его ждёт испытание в демонстрации региональной команды партии. Ведь, за четыре месяца до выборов уже пора заявить каких-то своих региональных спикеров, чтобы одесситы ознакомились с их биографиями, узнали какие это давние оппозиционные борцы, которые вошли просто в новую партийную конфигурацию, или это просто франшиза для мальчиков с улицы или, что ещё хуже, мутных старых функционеров. То есть, вот этот барьер он пока не берёт. И чем больше затягивается время, тем больше подозрений.

Вот на этой разнице противоречий, – на том, что нельзя противопоставить мэру кого-то актуального, продвинутого, – он, кстати, может и выиграть. Если только его не снимут, и если он договорится с Банковой, потому что у нас всё решает, к сожалению, до сих пор договор, а не мнение избирателей.

Выборы у нас больше имитация свободного выбора граждан. А Банковая, насколько я понимаю, настроена так: «зачем договариваться со старыми элитами, когда можно взять всю Одессу?».

Валентин Филиппов: Но у них же падает рейтинг. До выборов ещё остался какой-то промежуток времени достаточно большой, четыре месяца. Упадёт ещё, это очевидно. Ходят слухи о том, чтобы перенести кампанию. Правда, у них и за это время ещё больше упадёт рейтинг!

Вячеслав Азаров: Это правда.

Валентин Филиппов: То есть, куда же дёргаться? Они ж каждый день что-то «чебучат» такое, что…

Вячеслав Азаров: Есть вариант, что мэра просто снимут или объяснят ему, что надо уходить по собственному желанию. Это у нас так в городе практикуется. Я уже забыл, когда были нормальные честные выборы в этом городе, особенно без стрельбы и всяких потасовок. То есть, город богатый, город дорогой, за него серьёзная идёт борьба.

Валентин Филиппов: Ты по-прежнему считаешь, что эти вопросы решаются на Банковой?

Вячеслав Азаров: Ну, как бы, эти вопросы не решаются в последней инстанции – жителями города. Всё равно, это определённые схемы, договоры, договоры групп влияния за границей.

Валентин Филиппов: Ну, да, мы привыкли, что то из Лондона кто-то прилетает «разрулить», то ещё откуда-то.

Вячеслав Азаров: Да, да. А в Киев прилетают из Штатов.

Валентин Филиппов: У меня вопрос вдруг всплыл в голове. Мне вспомнился этот скандал последний, если ты следишь, с Макдональдсом, с русским языком в меню. Я вспомнил, что Макдональдс в Одессе на главных улицах расположен.

Неужели вопрос русского языка в общепите настолько неинтересен для набора голосов кандидатами, что и Труханов не воспользовался этим скандалом? Ведь, в конце концов, он же землю в аренду даёт под учреждения.

Вячеслав Азаров: Я тоже удивлён молчанием Труханова. Но оно, к сожалению, ложится в канву непротивления злу, которое творилось у нас, когда срывали таблички, когда националисты, хотя это дело мэра, демонтировали барельеф Жукову.

То есть, он как-то дистанцировался от вопросов защиты русского языка, культурного равноправия, на которых можно в Одессе серьёзно брать голоса. Я так понимаю, он пытается не злить националистическую часть не то, что Одессы, а Киева, потому что в Одессе она не слишком существенная и, мне кажется, вся работает под спецслужбами.

Это однозначно его минус, потому что он пытается усидеть на двух стульях. Уже пора как-то выбрать: ты с одесситами, с Киевом? И то и другое составляет риск, но нам ближе риск, когда наш мэр отражает мнение одесской территориальной общины, а не пытается усидеть ещё на один срок, чтобы продолжить коммерческое предприятие под громким названием Одесская мэрия.

Валентин Филиппов: Сейчас знаменитые плёнки Деркача пошли в бой. Кто-то говорит, что это не наша проблема, что, скорее, где-то за границей они друг на друга бочку катят. Как вообще в Одессе отношение к этим скандалам? Нам представили полностью схему колониального управления нашей страной.

Вячеслав Азаров: В Украине растёт понимание, что внешнее управление нашей страной фактически становится его ключевой проблемой, потому что именно внешнее управление заинтересовано в продолжении войны и в упадке экономики, потому что с богатым и самостоятельным соседом труднее договариваться, чем с нищим и нуждающимся, который идёт на постоянные уступки.

Эти схемы, которые продемонстрированы в плёнках Деркача, – каким огромным спрутом организаций влияния, которые подчинены Демократической партии США, опутана наша страна, какие огромные деньги на это тратятся, – оно лишний раз напоминает, в том числе одесситам, ну, как минимум, мне, что вопрос надо решать комплексно. Надо избавляться от внешнего управления. Тогда можно будет решать проблемы Одессы голосами одесситов и в интересах одесситов, а не сторонних людей, которые видят нас средством производства, средства извлечения прибыли.

То есть, надо как-то постепенно избавляться от этой мощной иностранной агентуры. Но возможно это делать, к сожалению, только централизовано и двумя возможными вариантами. Это законодательный запрет, какие-то ограничения, например, участия грантоедов в органах власти.

Валентин Филиппов: Кто же будет их или Порошенко от власти отстранять? Мы же понимаем, что и судебная власть, и надзорные органы, и следственные органы, и законодательные органы – это грантоеды. Как грантоеды запретят сами себя?

Вячеслав Азаров: Совершенно неожиданно для стороннего наблюдателя оказалось, что у самого мирового гегемона куча угнетённых слоёв населения, социальные противоречия, которые требуют разрешения. А эпидемия коронавируса их только огромным образом обострила. Это сворачивание экономики, безработица.

То есть, известно, что в США была огромная смертность среди малоимущих, и, в первую очередь, чернокожего населения. И, мне кажется, дилетантизм говорить, что такой коварный Байден с демократами это всё придумал.

Они классно понимают социальные противоречия в американском обществе, они умеют их использовать, дай бог каждому политику. А левые движения всякие, антирасистские движения, анархисты в том числе, просто пользуются подвернувшейся возможностью.

Я в этом смысле на стороне не Байдена, а анархистов, антикапиталистов, антифа и так далее, которые там устраивают второй фронт и ослабляют, тем самым, давление на Украину, и параллельно решают свои проблемы, являясь для нас определённым показателем, ориентиром, что это можно также решать и в Украине.

То есть, то, что там происходит, это шанс для какого-то социального движения для возрождения. 10 лет со времён «Оккупируй Уолл стрит» не было серьёзных социальных протестов в США. Но это не значит, что куда-то эти проблемы делись. Они сейчас получили шанс, и кто-то его использует, чтобы бомбить бутики и кроссовками запасаться до конца своей жизни, а кто-то устанавливает автономные зоны, как в Сиэтле, в Вашингтоне.

Это не значит, что развал Америки идёт, а люди пытаются какое-то низовое самоуправление установить. Я узнаю в этом похожие мотивы с тем, чем мы занимались в 2014 году, когда пытались установить домовую самоохрану. У нас целых 30 ячеек было по городу.

То есть, это о чём разговор? Общественная безопасность должна быть функцией самоуправления граждан. Тогда эта общественная безопасность воспитывает в них ответственность. Они ответственно относятся к своим районам проживания, к своему малому сообществу. Это перерастает в какое-то благоустройство территории, потребительские кооперативы для соседской взаимопомощи, банки времени – заменять друг друга, кто-то за детьми ухаживает, а кто-то делает ремонт бытовой техники.

То есть, люди солидаризируются, решают часть каких-то своих проблем самостоятельно. Это выгодно государству, потому что люди переходят на самообслуживание, и не надо с ними нянчиться. Это выгодно малому бизнесу, потому что в таких районах общественного спокойствия, где люди сами следят за своей обстановкой, легче создавать бизнес, меньше рэкета и так далее. Это воспитывает детей и, главное, это воспитывает ответственных и инициативных граждан, которые являются главным ресурсом любой экономики.

Валентин Филиппов: Ты упомянул, что демократы использовали технологию, противоречия в обществе. Я вспомнил про воинское искусство. Нам на военной кафедре рассказывали, что в воинском искусстве допустимо всё, кроме двух вещей. Первое – это форсирование реки вдоль, второе – это ядерный удар по расположению своей армии. У меня такое впечатление, что они нанесли ядерный удар по расположению своей армии, перед этим форсировав Миссисипи вдоль.

Ты мне скажи, с твоей точки зрения, эти, безусловно, радостные события в США, когда народ США ощутил себя нацией, когда он ощутил новые высоты в моральных устоях общества, равенство, братство, есть у нас шанс и возможность, что из жопы сможет выпрыгнуть, если не Украина, то хотя бы Одесса?

Вячеслав Азаров: Я не очень представляю, как Одесса без Украины может выпрыгнуть. Это такие какие-то должны быть договорённости. Вольный город. Не знаю. Но не война. Не хочу я, чтобы с моря взяли и разрушили оперный театр.

Валентин Филиппов: Я так думаю, что те же американцы могли бы. Они Украину всю не тянут, а Одессу не отдадут, мне чего-то так кажется. А, может быть, наоборот. Кто-то скажет, что Украину мы всю спасти не можем, но мы можем Одессу взять. Те скажут: «Мы можем Ужгород взять». Ну, давайте хоть что-то спасём из этой страны.

Вячеслав Азаров: В публичной сфере я всегда сторонник территориальной целостности Украины.

Не знаю я, какие там варианты.

Я вижу, что внутренняя борьба ослабляет Америку, и этим можно воспользоваться, в том числе, на ближайших местных выборах, пока это будет ослабление продолжаться, чтобы продвинуть какие-то наши идеи партии, то есть, за большее самоуправление, за больший выход от внешнего управления.

Всё-таки, потом парламентские выборы и президентские будут формировать какие-то низовые структуры. Сейчас нам удачная возможность предоставляется расставить правильные низы. Начать работу с обществом, в том числе, хотел бы я, чтобы и по моим советам.

Потому что тот же горсовет легко привести к порядку, выдрессировать, а вот сотни и тысячи комитетов кварталов, которые дуют в одну дудку и что-то одно делают, – с ними очень трудно справиться.

Вот самым большим за последнее был Генеральный протест. 500 человек выходят под мэрию, и всё, с ними надо уже договариваться. Уже невозможно их разгонять, причём, когда выходят регулярно.

Так же и с большим городом. Если община полностью отстаивает какое-то единое мнение, с ней договариваться надо, идти на какие-то уступки.

К сожалению, мы бессильны освободиться силой. Поэтому надо освобождаться политикой малых дел. Постепенным давлением, неизменным и солидаризацией общества внутри наших территориальных общин.

Валентин Филиппов: Люблю тебя за оптимизм.

Вячеслав Азаров: Всегда. Иначе я бы отсюда давно бежал. А кому нужен одесский анархист за рубежами этой страны? Он и в стране-то не особо нужен, а за рубежами так точно.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Огромное спасибо. Привет там всей Одессе, всем кого увидишь, всем, кого знаешь. Счастливо.

Вячеслав Азаров: Спасибо.