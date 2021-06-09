09.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Россия, Севастополь
Просмотров:

Байдена бесцеременно использовали в рекламе пивнухи в Севастополе


Изображение президента США Джо Байдена появилось на рекламном плакате магазина, торгующего пивом, в спальном районе Севастополя на улице Героев Сталинграда. Фотография американского президента предупреждает посетителей: «Аккуратно, ступенька, не споткнитесь!».

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Авторы плаката, таким образом, обыгрывают недавний случай, когда вскоре после победы на президентских выборах Байден на глазах журналистов дважды упал, споткнувшись на ступенях при попытке подняться по трапу президентского самолёта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть