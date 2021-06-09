Байдена бесцеременно использовали в рекламе пивнухи в Севастополе

09.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Изображение президента США Джо Байдена появилось на рекламном плакате магазина, торгующего пивом, в спальном районе Севастополя на улице Героев Сталинграда. Фотография американского президента предупреждает посетителей: «Аккуратно, ступенька, не споткнитесь!».

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы плаката, таким образом, обыгрывают недавний случай, когда вскоре после победы на президентских выборах Байден на глазах журналистов дважды упал, споткнувшись на ступенях при попытке подняться по трапу президентского самолёта.