«Байдену стыдно. Когда-то мы пошлем на Украину F-16» – Хербст

Анатолий Лапин.  
07.02.2023 11:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ряд стран, которые не боятся передавать Украине вооружения, заставляют администрацию США чувствовать стыд и присоединяться к поставкам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд стран, которые не боятся передавать Украине вооружения, заставляют администрацию США чувствовать стыд и...

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По словам дипломата, Штаты каждый раз вначале отказывают, но потом передают запрашиваемое Украиной оружие, так будет и с истребителями.

«Характеристика администрации Байдена – это медленное и робкое отношение к настоящим и нужным просьбам с украинской стороны для поставок оружия. Эту характеристику мы уже видим целый год.

Обычно они отказывают в поставках оружия, которое Украина просит, потом через несколько недель или месяцев они передумывают и посылают, как и получилось сейчас с танками, до этого с Пэтриот, до этого с МиГами, до этого с ракетами, которые могут атаковать корабли и так далее», – сказал экс-посол.

«Смелость нескольких наших союзников НАТО, особенно Великобритании, Нидерландов, Польши. Из-за их смелости администрации Байдена стыдно, и это тоже влияет на администрацию. Мы только посылаем, например, ракеты против кораблей, после того, как Англия послала. Это было весной прошлого года. Поэтому я уверен в том, что когда-то мы пошлем F-16, но когда именно – не знаю», – заявил Хербст.

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