«Байдену стыдно. Когда-то мы пошлем на Украину F-16» – Хербст

Ряд стран, которые не боятся передавать Украине вооружения, заставляют администрацию США чувствовать стыд и присоединяться к поставкам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам дипломата, Штаты каждый раз вначале отказывают, но потом передают запрашиваемое Украиной оружие, так будет и с истребителями.

«Характеристика администрации Байдена – это медленное и робкое отношение к настоящим и нужным просьбам с украинской стороны для поставок оружия. Эту характеристику мы уже видим целый год.

Обычно они отказывают в поставках оружия, которое Украина просит, потом через несколько недель или месяцев они передумывают и посылают, как и получилось сейчас с танками, до этого с Пэтриот, до этого с МиГами, до этого с ракетами, которые могут атаковать корабли и так далее», – сказал экс-посол.