Банковая недовольна: американцы вычеркнули Зеленского из июльского графика Байдена

Новости Украины

Ранее анонсированный Киевом визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в июле не состоится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что визит Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы президентов Украины и Соединенных Штатов.

По словам источников, еще после первого телефонного общения главы офиса президента Украину Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО).

«Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США. В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны», – пишет «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что предстоящий визит Зеленского в США не принесет ощутимых результатов для Киева.