«Бардаш от спорта! Сдай паспорт!» – «чернушники» Зеленского травят боксёра Ломаченко
Боксёр Василий Ломаченко, который на пару со своим коллегой Александром Усиком после 24 февраля поспешил присягнуть самостийникам, вступив тогда в ряды «фольксштурма», ожидаемо так и не стал своим для бандеровского режима.
Ломаченко подвергся травле после первого же допущенного «промаха» – и тут же подвергся травле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На прошлой неделе Ломаченко выложил на своей странице в Instagram интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, которое тот дал 30 марта.
«Часть первая: убийство – грех», – лаконично подписал видео спортсмен.
Имя Луки возымело эффект разорвавшегося снаряда, поскольку это один из оставшихся священников УПЦ, которые отказались выполнять киевские решения и продолжают в конце службы поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Бывший КВНщик и земляк Владимира Зеленского, в былые годы работавший как политтехнолог с партией Виктора Януковича, а ныне обслуживающий бандеровский режим в Киеве, Владимир Петров обрушился на спортсмена с проклятиями. По его словам, именно такие люди, как митрополит, испортили Ломаченко.
«Этот чувак до сих пор поминает Кирилла, и Вася Ломаченко, скорее всего, находится под влиянием таких упырей, ходит к ним, а они ему рассказывают, какая Россия прекрасная. Я требую от общества, чтобы оно потребовало от Ломаченко чёткого ответа по поводу российской агрессии. Чёткого ответа, чей Крым, чёткого ответа, является ли Россия страной-агрессором. Это же Бардаш от спорта!» – возмущался Петров в эфире канала «Исландия».
«Он сидит, молчит, ничего не говорит, ни с кем не воюет, убийство для него грех, в то же время украинские спортсмены погибают на войне. …Поэтому пусть Ломаченко ответит, а не прячется в своём Белгород-Днестровском. Если он за русских, пусть собирает вещи, я предлагаю его просто отпустить. Сдавай паспорт и вали отсюда! Ты же чемпион мира, что же ты ссыкун такой? Ты же самый сильный человек в мире в своём весе. Выйди, скажи: это моя принципиальная позиция, я еду из этой страны – и едь, чухай!» – истерил пропагандист Зеленского.
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