«Базы НАТО на Украине спровоцируют новый Карибский кризис» – Корнилов поспорил с Песковым

25.10.2021 20:20 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна воспользоваться всеми своими политическими, дипломатическими и экономическими возможностями, чтобы не допустить дальнейшего военного поглощения Украины блоком НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik Беларусь» заявил политолог Владимир Корнилов, ссылаясь на публикации в западной прессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я слышу от многих коллег-политологов, включая военных: «Никогда Украина не будет в НАТО. В Уставе ест пункты, которые противоречат». Я всегда призывал, во-первых, не выдумывать насчёт устава, во-вторых, не самоуспокаиваться насчёт того, что Украину нельзя принять в НАТО, это только демобилизует. На самом деле – это серьёзная угроза и опасность, которую нужно анализировать и против которой нужно бороться на всех уровнях российской государственной власти», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Россия имеет все возможности противостоять вступлению Украины в НАТО, потому что такой сценарий может обернуться повторением Кубинского кризиса.

«Мы видим, что тот же Курт Волкер обсуждает, как бы принять Украину в НАТО, но с тем, чтобы не нести полной обязанности по коллективной обороне, потому что в НАТО никто не хочет воевать за Украину и Грузию против России. Над этой формулой работают, а это возможность появления натовских ракет у Белгорода и Ростова-на-Дону. Я не соглашусь с господином Песковым, Россия может и должна противостоять возможности вступления Украины в НАТО. У России есть для этого дипломатические и симметричные методы, для того, чтобы сдерживать это продвижение. Мы действительно на грани Кубинского (Карибского – ред.) кризиса, если это не дай Бог произойдёт», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Ядерные учения НАТО «Steadfast Noon» на юге Европы, в которых задействованы 14 стран альянса, в том числе неядерных, нарушают договор о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, раньше в Москве заявили, что война за захват Галицией всей Украины и противостояние с Донбассом закончится выжженной землёй, которую оставят после себя решившие свои авантюрные планы натовские войска.